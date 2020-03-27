ВОЛЯ приглашает в кинопутешествие во Францию

27 марта 2020, 12:15

Весна зовет в Париж. А пока аэропорты закрыты приглашаем наших абонентов в кинопутешествие во Францию. Ведь карантин – это время хорошего кино.

Сбор желающих на телеканале Воля CINE+ каждую субботу и воскресенье с 28 марта по 25 апреля. В это время истинных гурманов киноискусства ждут «Вечера французского кино» от Воля. Каждый уикенд любители высококлассного кино смогут посмотреть по два фильма: один уже известный и любимый зрителями плюс премьера.

Из знакомых кинолент вниманию киноманов – «Пришельцы», «Притворись моим парнем», «Семейное ограбление», «Вулкан страстей» и другие.Подробнее о премьерах:

- биографическая трагикомедия «Сильвио и другие», 29 марта.

Фильм о Сильвио Берлускони – тиране и весельчаке, гедонисте и романтике, скандальном политике и миллиардере, который стал иконой для итальянских нуворишей. Сильвио всегда окружают самые влиятельные и самые опасные люди, готовые на все, лишь бы получить доступ к живой легенде.

- триллер «Дом, который построил Джек», 4 апреля.

Премьера фильма, созданного совместно Данией, Францией, Германией, Швецией в 2018 году. История о невероятно умном молодом человеке по имени Джек, который за 12 лет стал искусным серийным убийцей. Что стало причиной таких метаморфоз?

- драма «Аманда», 12 апреля.

Герой фильма Давид встречает в Париже девушку и влюбляется в нее. Но вскоре его жизнь резко меняется после внезапной смерти сестры. Помимо шока и боли, Давид теперь оказывается один на один со своей молодой племянницей Амандой, которой нужна опека.

Франция – это ведь не только Эйфелева башня и Елисейские поля, это еще и особый шарм кино. Недаром ее считают родиной кинематографа. Фильмы французских мастеров отличает эмоциональная насыщенность, отчаянность чувств и неповторимый юмор. А еще блестящая игра актеров. Кто не знает Бриджит Бардо, Катрин Денев, Жана Рено, Алена Делона, Пьера Ришара!

Проводите время дома с удовольствием вместе с Воля!

Напоминаем:

С 17 марта по 3 апреля Воля предлагает абонентам цифрового и интерактивного телевидения (ОТТ IP и Android TV) возможность смотреть все телеканалы (кроме пакетов «Футбол HD» и «Ночной»), в том числе эксклюзивные каналы Воля CINE+, а также лучшие фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра Воля Сinema – бесплатно.

