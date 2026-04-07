Франция перевела золотые резервы из США в Париж

7 апреля 2026, 11:45

Банк Франции завершил перевод части своих золотых резервов, ранее хранившихся в Федеральной резервной системе США, в Париж.

Одновременно регулятор провел операцию по обновлению слитков, заменив их на более современные стандарты хранения. Общий объем золотых резервов Франции составляет ок. 2.437 тонн - это четвертый показатель в мире. В настоящее время все запасы находятся на территории страны.На фоне действий Франции в Германии, обладающей вторыми по величине золотыми резервами, усилились дискуссии о целесообразности хранения части золота за рубежом. Ряд экономистов призывает вернуть запасы из США, указывая на риски, связанные с политической неопределенностью.«Президент Трамп действует непредсказуемо и руководствуется собственными интересами. В этих условиях нельзя исключать риски для наших резервов, размещенных в Федеральной резервной системе», - заявил глава Ассоциации немецких налогоплательщиков и Европейской ассоциации налогоплательщиков Йегер.