ВОЛЯ предоставляет бизнесу месяц тестового доступа к услугам Дата-центра

22 апреля 2020, 14:45

ВОЛЯ - надежный партнер для бизнеса. Для быстрой работы бухгалтерских программ, CRM систем, общего доступа к файлам в условиях удаленной работы.

Дата-центр ВОЛЯ предлагает бизнесу выгодные тарифные пакеты SmartOffice с мощными серверами, 100-мегабитный интернет-подключением и лицензионной операционной системой Microsoft Windows.

В период карантина бизнес, который "живет в онлайне", увеличил потребление трафика на 30% — речь идет об онлайн-магазинах и образовательных услугах, а также компаниях, предоставляющих услуги хостинга. Именно поэтому Дата-центр ВОЛЯ предоставляет бизнесу месяц триального доступа для пользования современными серверами с характеристиками от 8 ГБ оперативной памяти и двумя типами дисков: более быстрым SSD для работы операционных систем, приложений и баз данных и HDD для надежного резервирования файлов.

Пользование услугами Дата-центра помогает надежно настроить процессы удаленной работы офиса в период карантина для сохранения здоровья собственных сотрудников.

Также это возможность сэкономить средства, ведь бизнесу не нужно тратить значительную сумму средств на покупку оборудования, его обслуживание и модернизацию — поддержкой сервера в работоспособном состоянии и его бесперебойной работой занимается Дата-центр ВОЛЯ.