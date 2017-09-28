Состоялся официальной анонс приставки Amazon Fire TV с 4K и HDR

28 сентября 2017, 14:45

Американская Amazon анонсировала свою новую TV-приставку - Fire TV.



Релиз новинки ориентирован на 25 октября.

Габариты устройства - 65 × 65 × 15 мм, а вес только 87 грамм.Заявлено, что к телевизору девайс подключатся при помощи короткого кабеля с коннектором HDMI. Питания подается посредством порта micro-HDMI.Ключевые особенности новинки – поддержка 4K и HDR, что позволяет получить доступ к высококачественным материалам, распространяющимся посредством различных потоковых сервисов.«Внутри» - 4-ядерный процессор Amlogic S905L частота которого 1,5 ГГц. Графика здесь Mali-450MP3, а объем оперативной памяти – 2 ГБ.Объем встроенной пользовательской памяти – 8 ГБ.Отдельно отмечены Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.1 LE.В продаже новинка появится с ценником в $70.