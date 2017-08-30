Lenovo представляет ноутбук Yoga 720-15 в Украине

Lenovo объявляет о выпуске на украинский рынок ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 720-15, представляющего собой сочетание передовых технологий и дизайна.
Этот тонкий и легкий ноутбук оснащается дискретной игровой видеокартой и способен работать от одной зарядки аккумулятора до 9 часов.
Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-15 ориентирован на тех, кто следит за самыми последними новинками, ценит комфорт в работе, производительность и мобильность. При диагонали экрана в 15 дюймов его вес не превышает 2 кг, а толщина составляет всего около 2 см. Прочный корпус выполнен из металла с лазерной огранкой. Экран Lenovo Yoga 720-15 имеет разрешение 4К (опционально), что позволит увидеть самые мельчайшие нюансы выводимой картинки. Матрица выполнена по технологии IPS, обладает широкими углами обзора и отличной цветопередачей. Она оснащена сенсорным покрытием, с которым можно работать, не только касаясь пальцами, но и идущим в комплекте стилусом. Последний позволяет быстро создавать заметки, рисовать и т.д. При этом, в режиме работы со стилусом, экран не реагирует на касания руками.
Модель комплектуется производительными процессорами Intel Core i7 седьмого поколения (HQ) со стандартным напряжением питания, 16 ГБ (в максимальной комплектации) оперативной памяти и твердотельным SSD-накопителем объемом до 1 ТБ. За звучание отвечают встроенные колонки JBL. По сути, модель Lenovo Yoga 720-15 можно назвать универсальным инструментом, который предназначен не только для работы, но и развлечений – здесь установлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, которая прекрасно подходит для современных игр.
Модель поддерживает интерфейс Thunderbolt, обеспечивающий скорость передачи данных до 40 Гбит, к которому можно, например, подключить док-станцию, внешние видеокарты, а также до 2 дисплеев формата 4К.
В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10. Благодаря емкому аккумулятору устройство способно работать до 9 часов в автономном режиме без подзарядки. Для обеспечения безопасности данных применяется сканер отпечатков пальцев, который можно настроить не только для аутентификации при входе в систему, но и для использования с различными приложениями.
Как и в других продуктах Yoga, в данной модели используется надежная шарнирная конструкция, позволяющая работать с ней как в привычном режиме ноутбука, так и в режиме планшета. Запатентованная технология Lift and Lock позволяет блокировать клавиши для исключения случайного нажатия, когда трансформер находится в планшетном положении.
Ноутбук Lenovo Yoga 720-15 будет доступен на украинском рынке по цене от 36 500 гривен.