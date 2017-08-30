Lenovo представляет ноутбук Yoga 720-15 в Украине

30 августа 2017, 10:45

Lenovo объявляет о выпуске на украинский рынок ноутбука-трансформера Lenovo Yoga 720-15, представляющего собой сочетание передовых технологий и дизайна.

Этот тонкий и легкий ноутбук оснащается дискретной игровой видеокартой и способен работать от одной зарядки аккумулятора до 9 часов.

Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 720-15 ориентирован на тех, кто следит за самыми последними новинками, ценит комфорт в работе, производительность и мобильность. При диагонали экрана в 15 дюймов его вес не превышает 2 кг, а толщина составляет всего около 2 см. Прочный корпус выполнен из металла с лазерной огранкой. Экран Lenovo Yoga 720-15 имеет разрешение 4К (опционально), что позволит увидеть самые мельчайшие нюансы выводимой картинки. Матрица выполнена по технологии IPS, обладает широкими углами обзора и отличной цветопередачей. Она оснащена сенсорным покрытием, с которым можно работать, не только касаясь пальцами, но и идущим в комплекте стилусом. Последний позволяет быстро создавать заметки, рисовать и т.д. При этом, в режиме работы со стилусом, экран не реагирует на касания руками.Модель комплектуется производительными процессорами Intel Core i7 седьмого поколения (HQ) со стандартным напряжением питания, 16 ГБ (в максимальной комплектации) оперативной памяти и твердотельным SSD-накопителем объемом до 1 ТБ. За звучание отвечают встроенные колонки JBL. По сути, модель Lenovo Yoga 720-15 можно назвать универсальным инструментом, который предназначен не только для работы, но и развлечений – здесь установлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050, которая прекрасно подходит для современных игр.Модель поддерживает интерфейс Thunderbolt, обеспечивающий скорость передачи данных до 40 Гбит, к которому можно, например, подключить док-станцию, внешние видеокарты, а также до 2 дисплеев формата 4К.В качестве операционной системы используется Microsoft Windows 10. Благодаря емкому аккумулятору устройство способно работать до 9 часов в автономном режиме без подзарядки. Для обеспечения безопасности данных применяется сканер отпечатков пальцев, который можно настроить не только для аутентификации при входе в систему, но и для использования с различными приложениями.Как и в других продуктах Yoga, в данной модели используется надежная шарнирная конструкция, позволяющая работать с ней как в привычном режиме ноутбука, так и в режиме планшета. Запатентованная технология Lift and Lock позволяет блокировать клавиши для исключения случайного нажатия, когда трансформер находится в планшетном положении.Ноутбук Lenovo Yoga 720-15 будет доступен на украинском рынке по цене от 36 500 гривен.