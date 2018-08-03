Ноутбук "2-в-1" Lenovo YOGA 730 — уже в Украине

3 августа 2018, 10:15

Компания Lenovo объявляет о начале продаж в Украине стильных ноутбуков «2-в-1» YOGA 730 с диагоналями 13,3 и 15,6 дюймов.

Линейку характеризуют высокая производительность и мобильность. YOGA 730 оснащены сенсорными дисплеями и мощными процессорами, ноутбуки поддерживают работу со стилусом. Это стильное и мобильное решение для творческих людей, которые привыкли делать заметки и использовать устройство на ходу.



Трансформеры Lenovo YOGA 730 отличаются элегантным минималистичным дизайном. Корпус YOGA 730 изготовлен из алюминия и имеет небольшой вес - от 1,12 кг для модели 13,3” и от 1,89 кг для модели 15,6”. Поворотные на 360 градусов петли корпуса позволяют выбирать разные сценарии работы устройства и легко переключаться из режима планшета в режим ноутбука и обратно. Новинки оснащены и удобными клавиатурами с подсветкой. В любой ситуации — в насыщенный встречами день или во время работы в кафе — заряда аккумулятора YOGA 730 хватит надолго: модель 13,3” обеспечивает до 11,5 часов, а модель 15,6” — до 9 часов автономной работы.

Ноутбук YOGA 730, оснащенный оперативной памятью до 16 ГБ в максимальной конфигурации, отличается высоким быстродействием и производительностью. Процессор Intel Core i7 последнего поколения повышает производительность устройства на 40%, обеспечивая мгновенный отклик сенсорного дисплея и стилуса. Он позволяет работать с ресурсоемкими приложениями, в том числе с графическими редакторами и объемными файлами, одновременно запускать несколько программ и обеспечивает моментальную передачу и загрузку данных. Трансформер YOGA 730 13,3” оборудован твердотельным накопителем PCIe (SSD) емкостью до 256 ГБ, а модель 15,6” — до 512 ГБ, которые дают незамедлительную реакцию системы при одновременной работе нескольких ресурсоемких приложений.

Модель Lenovo YOGA 730 13 оснащена интегрированной видеокартой Intel, а модель 15,6” — опциональной дискретной видеокартой NVIDIA GeForce® GTX1050 на базе Pascal. Широкоугольный Full HD (1920x1080) сенсорный дисплей IPS с диагоналями 13,3 или 15,6 дюймов, антибликовым покрытием, ультратонкими рамками и яркостью до 300 нит позволяет разглядеть мельчайшие детали картинки. Технология Dolby Atmos в сочетании с динамиками JBL обеспечивает высокое качество звука с эффектом присутствия, создаая трехмерное звуковое пространство.



Помимо привычного ввода с помощью клавиатуры и тачпада, пользователи новых YOGA могут взаимодействовать с устройством с помощью сенсорного экрана, стилуса или голосовых команд. Для реализации различных творческих идей и рукописного ввода ноутбук YOGA 730 комплектуется стилусом Lenovo Active Pen 2. При работе со стилусом, который поддерживает 4096 уровней нажатия, возникает ощущение естественного прикосновения ручки к бумаге. С помощью приложения Windows Ink стилусом можно наносить пометки на карту, создавать маршруты и использовать интеллектуальные функции редактирования.

В Lenovo YOGA 730 установлен персональный помощник Cortana с голосовым управлением. Он ответит на вопросы, откроет нужное приложение, создаст напоминания. Благодаря специальным микрофонам дальнего действия Cortana услышит команды из другого конца комнаты, даже если крышка устройства закрыта.

Оснащенный портом USB Type-C с поддержкой технологии Thunderbolt 3, ноутбук YOGA 730 обеспечивает быстрое подключение мониторов, высокоскоростных внешних накопителей, а также поможет подзарядить портативные устройства, даже если ноутбук выключен.

Благодаря встроенному сканеру отпечатков пальцев и поддержке функции Windows Hello на ноутбуке YOGA 730 можно совершать безопасные платежи через PayPal всего одним касанием пальца. Также это избавляет пользователя от необходимости ввода пароля при входе в систему. Персональная информация, защищенная тремя уровнями безопасности, не выйдет за пределы устройства. YOGA 730 работает под управлением Microsoft Windows 10 Home.

В Украине трансформеры Lenovo YOGA 730 13 доступны в расцветках медный, платиновый и стальной серый, а модель YOGA 730 15 — в стальном сером цвете и платиновом. Стоимость ноутбуков начинается от 30 999 гривен.