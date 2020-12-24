Lenovo представила новый ультратонкий ноутбук - YOGA Slim 7

24 декабря 2020, 12:45

Компания Lenovo представила новую модель премиального ноутбука YOGA Slim 7i1 с 14- и 15-дюймовым экранами. Ультратонкая новинка сочетает высокую производительность, компактность и стильный дизайн, который раскроет индивидуальность владельца.

Ноутбук создан для тех, кто увлекается визуальными эффектами, требует высокой автономности и хочет всегда оставаться на связи. YOGA Slim 7 и 7i день будет продуктивнее благодаря таким "умным" функциям, как автоматический выход из системы и оптимизация работы аккумулятора.



Lenovo YOGA Slim 7 и 7i прекрасно сочетают в себе все, что нужно современному креатору: мощный процессор, высокую автономность, удобные габариты. Новинка создана, чтобы сделать жизнь своего владельца проще с помощью "умных" возможностей, которые экономят время. Датчики внимания отслеживают отсутствие пользователя и обеспечивают автоматический выход из учетной записи. С технологией Windows Hello достаточно улыбки владельца, чтобы мгновенно разблокировать ноутбук. Для безопасности данных устройство оборудовано сканером отпечатков пальцев и шторкой конфиденциальности для веб-камеры.

С новыми YOGA Slim 7 и 7i легко быть мобильным, ведь они лишь немного толще письменной ручки и весом всего от 1,4 кг. Элегантный алюминиевый корпус премиум-класса будет постоянно привлекать взгляды. Пользователи могут подчеркнуть свою индивидуальность, выбрав один из сдержанных и глубоких цветов: серый (Slate Grey), фиолетовый (Orchid) или темно-зеленый (Dark Moss). Также устройство оснащено подсветкой клавиатуры, что поможет комфортно работать при любом освещении.



Новинка оборудована процессором Intel Core 10-го поколения (в максимальной конфигурации) и современной дискретной видеокартой NVIDIA. Это позволит справиться с задачей любой сложности и пользоваться широкими мультимедийными возможностями для воспроизведения аудио- и видеофайлов. Также Lenovo YOGA Slim 7 доступен на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 7 (в максимальной конфигурации). Его мощность позволяет выполнять высокопроизводительные задачи со стабильно быстрой реакцией системы. Работа над сложным проектом в видеоредакторе и постоянное переключение между программами – 8-ядерные процессоры поддерживают производительность устройства на высоком уровне.

Заряда ноутбука YOGA Slim 7i (14") на базе Intel хватит на целый рабочий день, ведь устройство обеспечивает до 14 часов автономной работы. Кроме того, Lenovo и Intel совместно разработали режим Intelligent Cooling. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют работу аккумулятора до 20%2, улучшая автономность. Также доступна функция быстрой зарядки Rapid Charge Pro, чтобы восстановить до 80% энергии всего за полчаса3. "Изюминкой" ноутбука на процессоре AMD Ryzen стала его высокая автономность – до 19 часов работы без подзарядки. Этого хватит на трансатлантический перелет, и пользователю будет некогда скучать, ведь можно успеть закрыть все рабочие вопросы и посмотреть сезон мини-сериала.

Устройство оборудовано 14-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и IPS матрицей с яркостью до 300 нит, что обеспечивает высокую четкость изображения и точность цветопередачи. Также модель доступна со стеклянным дисплеем (опционально), который делает картинку ярче и контрастнее. Премиальный экран из стекла будет кстати при создании сложных дизайн-проектов, ведь он точно передает насыщенные цвета и глубину черного. Устройство получило до 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель емкостью до 1 ТБ (в максимальной конфигурации) и поддержку стандарта связи Wi-Fi 6. Это позволит сполна насладиться просмотром потокового видео, не отвлекаясь на задержки из-за соединения. В новом модуле время задержки снизилось на 75%, обеспечивая улучшенную скорость подключения.

Нужно устройство, которое поможет лучше сконцентрироваться на деталях изображения? Для более широких возможностей во время работы и отдыха пользователи могут выбрать YOGA Slim 7i с 15,6-дюймовым Full HD (1920x1080 пикселей) дисплеем и IPS матрицей. Качественная картинка в сочетании с трехмерным аудио фронтальных динамиков Dolby Atmosьпозволяют отключиться от реальности и полностью перенестись в сюжет захватывающего фильма. 15,6-дюймовая модель оснащена процессором InteI Core 10-го поколения (в максимальной конфигурации) и видеокартой NVIDIA GeForce GTX MX350. Автономность устройства также заслуживает внимания, ведь заряда YOGA Slim 7i (15,6") хватит до 13 часов работы. Устройство также поддерживает режим Intelligent Cooling и технологию быстрой зарядки Rapid Charge.

Новая модель YOGA Slim 7 доступна по цене от:

• ноутбук Lenovo YOGA Slim 7 и 7i (14") - от 29 473 грн.

• ноутбук Lenovo YOGA Slim 7i (15,6") - от 26 499 грн.

Технические характеристики Lenovo YOGA Slim 7 (14")

Процессор: Intel Core i7 10-го поколения (в максимальной конфигурации) или AMD Ryzen 7 4800U (в максимальной конфигурации)

Операционная система: Windows 10 Pro

Дисплей: 14", IPS, Full HD (1920x1080 пикселей), 300 нит, стеклянный дисплей (опционально)

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1650 (в максимальной конфигурации) или AMD Radeon Graphics (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 16 ГБ

Накопитель: SSD: до 1 ТБ

Аудиосистема: Dolby Atmos Speaker System, два фронтальных динамика мощностью по 2 Вт

Порты: 2 х USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Type-C, HDMI 1.4 b, кардридер SD, Combo jack 3.5mm (audio/microphone)

Сеть: Wi-Fi 6 802.11 ax 2x2 + Bluetooth 5.0

Габариты: от 320.6 мм x 208 мм x 14.9 мм

Вес: 1,4 кг

Цвет: серый (Slate Grey), фиолетовый (Orchid), темно-зеленый (Dark Moss)

Технические характеристики Lenovo YOGA Slim 7i (15.6")

Процессор: Intel Core i5 10-го поколения

Операционная система: Windows 10 Pro

Дисплей: 15,6", IPS, Full HD (1920x1080 пикселей), 300 нит

Графика: NVIDIA GeForce GTX 1650 (в максимальной конфигурации)

Оперативная память: до 16 ГБ

Накопитель: SSD: до 512 ГБ

Аудиосистема: Dolby Atmos® Speaker System, фронтальный динамик мощностью 2 Вт, 2 динамика на нижней крышке

Порты: 2 х USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Type-C, HDMI 1.4 b, кардридер SD, Combo jack 3.5mm (audio / microphone)

Сеть: Wi-Fi 6 802.11 ax 2x2

Габариты: от 355 мм × 230 мм × 15.9 мм

Вес: 1,6 кг

Цвет: серый (Slate Grey)