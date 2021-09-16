Новые ноутбуки Lenovo YOGA – среди первых, что работают на базе Windows 11

16 сентября 2021, 9:45

На выставке Tech World 2021 компания Lenovo представила новые ноутбуки премиум-класса, которые обеспечивают быстрые и эффективные вычисления и прекрасно подходят для “новой реальности”.

В число новинок входит самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук1 с OLED-экраном для мобильной работы – Lenovo YOGA Slim 7 Carbon. Также презентовали 16-дюймовый ультратонкий Lenovo YOGA Slim 7 Pro – один из первых ноутбуков на базе новой операционной системы Windows 11 для большего удобства и комфортного пользовательского опыта. Элегантный ноутбук 2-в-1 ideapad Duet 5 Chromebook (13") обеспечивает универсальность на ходу и всегда готов к работе. Устройство работает на операционной системе Chrome OS от Google, которая подходит для решения творческих и рабочих задач в любимых приложениях или отдыха с увлекательными развлечениями.

По мере того как мир перестраивается и повторно открывается, все более заметным становится влияние перехода к гибридному образу жизни в работе, учебе, общении и играх. Те, кто взаимодействует с “умными” технологиями и имеет доступ к ним, будут активно развиваться в “новой реальности”. Компания Lenovo никогда не останавливается на достигнутом и уже ускорила эволюцию ПК, сделав их более быстрыми, мобильными, портативными и мощными, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей.Пользователи, которые играют или работают из дома, получат максимальную выгоду от новейших ПК на базе операционной системы Windows 11 с аппаратным и программным обеспечением нового поколения.Lenovo YOGA Slim 7 Carbon – надежный и легкий ноутбук с OLED-дисплеем, создан для пользователей, которые ведут активный образ жизни. Сочетая высокую производительность с портативностью, устройства YOGA открывают путь к инновациям и расширяют возможности выбора, что позволяет потребителям быть лучшими в своем деле. Ноутбук оснащен 8-ядерными мобильными процессорами AMD Ryzen™ 7 5800U. Устройство доступно с графикой AMD Radeon, а также NVIDIA® GeForce® MX450 (опционально) для требовательных игр.

YOGA Slim 7 Carbon оснащен оперативной памятью до 16 ГБ, а также встроенным SSD-накопителем емкостью2 до 1 ТБ. Ноутбук оборудован мощным аккумулятором на 61 Вт с двойным зарядным устройством, которое поддерживает быструю зарядку Rapid Charge Express – 15 минут подсоединения к сети дают до 3 часов автономной работы.3 Превосходная мобильность и длительное время работы от батареи4 возможны за счет различных температурных режимов, продуманных на основе разных сценариев использования и регулируются системой Lenovo Q-Control (при помощи комбинации Fn+Q). Lenovo Q-Control позволяет регулировать скорость вращения вентиляторов, чтобы максимизировать производительность системы. Можно переключиться на режим Extreme Performance для тяжелых задач, продлить время автономной работы или оставить компьютер в режиме интеллектуального охлаждения с поддержкой ИИ для автоматического регулирования параметров в соответствии с потребностями. YOGA Slim 7 Carbon прошел 9 эксплуатационных испытаний стандарта MIL-STD 810G5, подтвердив свою надежность и достаточную прочность, чтобы выдерживать ежедневные механические потрясения и суровые природные условия.

Ноутбук YOGA Slim 7 Carbon доступен в светло-сером оттенке (Cloud Grey) и изготовлен из сплава карбона с магнием для легкости и прочности. Толщина от 14,9 мм и вес всего 1,1 кг делает его одним из самых легких ноутбуков в своей категории. Интегрированная акустическая система Dolby Atmos обеспечивает впечатляющее звучание, а отверстия в двух из четырех фронтальных динамиков служат зонами забора воздуха для встроенного турбовентилятора ноутбука.

Экраны часто могут быть тусклыми, из-за чего глаза устают быстрее, но не в новом YOGA Slim 7 Carbon. Ноутбук оснащен 14-дюймовым экраном с узкими рамками со всех четырех сторон и OLED-панелью от Samsung Display. Дисплей обеспечивает потрясающие визуальные эффекты благодаря разрешению QHD+ (2880x1440 пикселей). Технология Dolby Vision и стандарт DisplayHDR TrueBlack 500 от VESA дадут возможность насладиться ярким изображением. Соотношение сторон 16:10 нового YOGA Slim 7 Carbon увеличивает площадь экрана для комфортного просмотра сайтов и больших таблиц. Экран откалиброван до Delta E<2 для точной работы при 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Пользователь будет более четко видеть цвета при разных углах обзора. Задержки на экране станут еле заметными благодаря дисплею с частотой обновления до 90 Гц и яркостью до 400 нит. Экран также сертифицирован TÜV Eye Comfort для заботы о здоровье глаз благодаря уменьшению синего излучения экрана. YOGA Slim 7 Carbon можно выбрать с сенсорным экраном и более прочным стеклом Corning Gorilla Glass для долговечного использования.

Ноутбук работает на базе операционной системы Windows 11, которая создана, чтобы повысить продуктивность пользователя, вдохновить на творчество и оставаться на связи. Наряду с интегрированными индивидуальными возможностями Microsoft Teams, для YOGA Slim 7 Carbon доступен голосовой помощник Alexa с режимом Alexa Show6, технология Echo-Show с визуальным интерфейсом и Wi-Fi 67. Также на устройстве установлена инфракрасная камера с электрозатвором, которая избавит от лишних переживаний и даст возможность пользоваться бесконтактным быстрым входом с Windows Hello. Также при помощи камеры активируются дополнительные меры безопасности через программу Lenovo Smart Assistant, например, мгновенный запуск при открытии, предупреждение о подсматривании конфиденциальной информации, автоблокировка экрана, когда пользователь отходит от ПК. Эти “умные” технологии стали возможными благодаря программному обеспечению от Glance by Mirametrix®, которое фиксирует внимание посторонних людей.

Чтобы защитить пользователя еще больше, был создан Lenovo Smart Privacy Services — новый инструмент модели “программное обеспечение как услуга” (SaaS), доступный на некоторых ПК Lenovo на Windows 10 и Windows 11. Этот инструмент дает возможность собрать в одном месте, контролировать и персонализировать конфиденциальную информацию пользователя в Интернете. Это способствует лучшей защите при серфинге в сети, просматривании страниц и онлайн покупках.В новом гибридном формате жизни креаторам необходим мощный ПК с большим экраном, исключительной графической производительностью и большей мощностью для быстрого запуска высокопроизводительных приложений и файлов. Для этих задач Lenovo презентовала YOGA Slim 7 Pro нового поколения на базе Windows 11. Ноутбук оснащен большим 16-дюймовым сенсорным экраном с IPS-матрицей и разрешением QHD (2560x1440 пикселей). С соотношением сторон дисплея 16:10 удобно выполнять несколько задач одновременно. Также экран поддерживает максимальную яркость до 500 нит при частоте обновления до 120 Гц. YOGA Slim 7 Pro сертифицирован TÜV Eye Comfort – экран дает минимальное излучение синего света в течение дня. Пользователь может сполна насладиться захватывающими цветами, яркостью и контрастом, а также невероятной детализацией картинки с технологией Dolby Vision. Экран сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 и поддерживает 100% охвата цветового пространства sRGB. Более того, тачпад на 11% больше, чем у предыдущего поколения, что более комфортно в работе и помогает распознавать даже самые незначительные жесты.

YOGA Slim 7 Pro оснащен мобильными процессорами AMD Ryzen 7 5800H для быстрой реакции системы и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 для ускорения графической производительности во время иммерсивных развлечений. Ноутбук получил двухканальную оперативную память до 16 ГБ и встроенную память до 1 ТБ, батарею емкостью 75 Вт•ч с поддержкой технологии Rapid Charge Boost.8 Пользователь может без проблем работать в дороге, не беспокоясь о том, что заряд батареи внезапно закончится.

YOGA Slim 7 Pro поддерживает режим интеллектуального шумоподавления, который уменьшает звук вокруг пользователя и помогает меньше отвлекаться во время видеозвонков. Также новинка оснащена встроенной инфракрасной камерой и поддерживает возможность управления голосовым помощником Alexa, с которым можно оставаться организованным, вести интерактивные списки покупок, настраивать напоминания с помощью голосовых команд.

Пользователь будет наслаждаться невероятным объемным звуком благодаря технологии Dolby Atmos. Все это – в компактном корпусе толщиной от 17,9 мм и весом от 2,1 кг. YOGA Slim 7 Pro будет доступен в темно-сером (Storm Grey) и светло-сером (Cloud Grey) оттенках.

Новый защищенный и портативный ноутбук 2-в-1 Chromebook Lenovo ideapad Duet 5 (13") работает в экосистеме Chrome OS, что обеспечивает доступ в один клик к играм Google Play и богатой библиотеке развлекательных приложений, таких как Spotify и YouTube. Благодаря OLED-панели от Samsung Display, которая отличается легкой и тонкой конструкцией, 13,3-дюймовый дисплей обеспечивает достоверную цветопередачу и 100% охвата цветового пространства DCI-P3. Повышенная яркость и более высокий коэффициент контрастности по сравнению с жидкокристаллическим экраном не разочаруют. Продуктивная и простая в использовании операционная система Chromebook ideapad Duet 5 быстро загружается. Само устройство в автономном режиме работает до 15 часов10 благодаря батарее емкостью 42 Вт•ч, что обеспечивает еще большую производительность на ходу во время учебы или просмотра веб-страниц.

Chromebook ideapad Duet 5 идеально подходит для любителей комфорта, поддерживает технологию Google Assistant и возможность переключения между несколькими режимами работы системы. Ноутбук оснащен сенсорным экраном, поддержкой стилуса, а также клавиатурой и подставкой. Достаточно отсоединить экран и наслаждаться кинематографическим эффектом при просмотре любимых фильмов в режиме планшета. Присоединив тонкую съемную клавиатуру, которая поможет включиться в работу в классе, на кухне или на диване, можно превратить его в мощное устройство для повышенной продуктивности. Важный факт – современные OLED-дисплеи излучают на 70% меньше синего света, чем ЖК-панели, что помогает значительно снизить нагрузку на глаза. Это подтверждает сертификат SGS, который гарантирует, что дисплеи минимизируют вред для глаз.

Платформа Snapdragon 7c 2-го поколения создана для первоклассных вычислительных возможностей, обеспечивает производительность и эффективность нового поколения для Chromebook ideapad Duet 5. Будь-то просмотр веб-страниц, попытка закончить задачу до дедлайна или тестинг новейших развлечений. Устройство 2-в-1 оснащено встроенной памятью до 256 ГБ2 и оперативной памятью до 8 ГБ. Кристально чистый звук из четырех динамиков на максимальной громкости и поддержка стилуса USI позволят расширить творческие возможности пользователя и делать заметки в любой момент.

Дизайн в двух оттенках и узкие рамки Chromebook ideapad Duet 5 выигрышно смотрятся в представленных вариантах цветового решения: сером (Storm Grey) и синем (Abyss Blue).10 Его тонкий, легкий и компактный корпус создан для комфортного перемещения, ведь толщина самого планшета всего 7,24 мм, а вес 700 г.

Для работы, учебы, саморазвития или отдыха, онлайн или офлайн – компания Lenovo стремится создавать более “умные” ноутбуки и решения, которые помогут в любых делах, где бы пользователь не находился.