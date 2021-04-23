Lenovo выпустила мощный 13-дюймовый планшет Yoga Duet 2021 с поддержкой стилуса

23 апреля 2021, 12:15

Компания Lenovo официально представила гибридный планшетный компьютер Yoga Duet 2021 на аппаратной платформе Intel Tiger Lake: продажи начнутся в конце следующей недели — 1 мая.

Устройство оборудовано 13-дюймовым сенсорным дисплеем на матрице IPS формата 2К: панель имеет разрешение 2160 × 1350 пикселей и соотношение сторон 16:10. Обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства sRGB; яркость достигает 450 кд/м2.



Откидная подставка позволяет устанавливать планшет под удобным углом, а подсоединяемая клавиатура превращает устройство в ноутбук. При этом взаимодействовать с экраном можно при помощи специального пера, обеспечивающего распознавание 4096 уровней силы нажатия.



Установлен процессор Core i5-1135G7 с четырьмя ядрами (восемь потоков), работающими на частоте до 4,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя — 512 Гбайт.



Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи ёмкостью 41 Вт·ч достигает 13 часов. Есть порты USB Type-C, слот microSD и 3,5-мм гнездо для наушников.



Новинка будет доступна в цвете Space Gray по ориентировочной цене 1080 долларов США.

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