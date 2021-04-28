Intel позже в этом году обновит мобильные процессоры Tiger Lake-U

28 апреля 2021, 11:15

По данным портала AnandTech, компания Intel провела недавно закрытую презентацию, на которой сообщила, что собирается позже в этом году выпустить обновлённые мобильные процессоры серии Tiger Lake-U для тонких ноутбуков. Оригинальные чипы этой серии производитель представил в сентябре прошлого года. Серия состоит из двух- и четырёхъядерных моделей с уровнем TDP от 15 до 28 Вт. Обновлённые процессоры получат название Tiger Lake Refresh или TGL-R.

Процессоры Tiger Lake-U построены с использованием нового 10-нм технологического процессора производства Intel SuperFin. В их основе используются ядра Willow Cove, предлагающие частоту от 3,0 до 4,8 ГГц. Также в составе чипов используется графического ядро Xe-LP с 96 исполнительными блоками, работающими на частоте до 1350 МГц. Платформа поддерживает работу с оперативной памятью стандартов DDR4-3200 и LPDDR4X-4266.



Ещё на момент анонса чипов Tiger Lake-U в прошлом году Intel заявила, что они технически могут работать и с оперативной памятью LPDDR5-5400, однако до настоящего момента подобных решений в ноутбуках пока не встречалось. Intel не стала рассказывать детали о грядущих Tiger Lake Refresh, однако по мнению AnandTech, улучшенная поддержка нового стандарта памяти, наряду с оптимизированным процессом SuperFin, могут стать одними из их ключевых особенностей.



Как указывает источник, полноценная поддержка памяти стандарта LPDDR5-5600 обеспечит пропускную способность ОЗУ на уровне 89,6 Гбайт/с, что на 75 % выше возможностей DDR4-3200 и на 31 % выше показателя LPDDR4X-4267. В некоторых сценариях прибавка производительности от использования нового стандарта памяти, особенно с участием встроенной графики, будет очень заметной. С другой стороны, производитель может ограничиться лишь обычной прибавкой показателя тактовых частот в обновлённых моделях.