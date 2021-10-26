Samsung обновила фирменные ноутбуки Galaxy Book процессорами Intel Tiger Lake

26 октября 2021, 10:15

Samsung обновила семейство фирменных ноутбуков Galaxy Book тремя новыми компьютерами — Galaxy Book, Galaxy Book Odyssey и Galaxy Book Pro 360 5G. Все три устройства получили актуальные процессоры Intel Tiger Lake 11-го поколения.

Тонкий и лёгкий Galaxy Book выполнен в цельнометаллическом корпусе. Он может похвастаться 15,6-дюймовым сенсорным Full HD-экраном. Ноутбук доступен с чипами Intel Core i5-1135G7 и Core i7-1165G7. Версия с Core i5 поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт твердотельным накопителем. Для модификации с Core i7 эти же характеристики составляют 16 и 512 Гбайт соответственно. Galaxy Book может похвастаться графикой Intel Iris Xe MAX и поддержкой Dolby Atmos. Стоимость новинки начинается с $749,99. Устройство поступит в продажу с 15 ноября.

Galaxy Book Odyssey нацелен на более требовательных пользователей. Помимо процессора Core i7-11600H, устройство оснащается дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Max-Q. Компьютер может похвастаться 15,6-дюймовым экраном с углами обзора до 170 градусов и антибликовым покрытием. Доступны версии с 8, 16 и 32 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость твердотельного накопителя может составлять 512 Гбайт или 1 Тбайт. Продажи новинки стартуют 11 ноября по цене от $1399,99.

Galaxy Book Pro 360 5G, как становится ясно из его названия, оснащён раскрывающейся на 360 градусов верхней крышкой и способен работать в сотовых сетях пятого поколения. Компьютер может похвастаться высококлассной 13,3-дюймовой AMOLED-матрицей с разрешением Full HD и поддержкой сенсорного ввода. Устройство доступно с процессорами Core i5-1130G7 и Core i7-1160G7. Оно может оснащаться 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти или 16 Гбайт ОЗУ в паре с 512-Гбайт накопителем. Компьютер поддерживает активный стилус S-Pen. Продажи новинки стартуют 11 ноября по цене от $1399,99.

(С) 3dnews.