Samsung анонсировала игровой ноутбук Galaxy Book Odyssey с видеокартой GeForce

29 апреля 2021, 9:15

Сегодня Samsung представила первый ноутбук Galaxy Book для геймеров — Galaxy Book Odyssey.

Новинка построена на процессорах Intel Core 11-го поколения, а также использует пока что не представленные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

Samsung заявила, что Galaxy Book Odyssey построен на процессорах Core 11-го поколения семейства Tiger Lake-H. На данный момент Intel представила лишь четырёхъядерные модели данного семейства, но в скором будущем ожидается анонс также чипов с шестью и восемью ядрами. Какие именно чипы используются в новинке — неизвестно, но весьма вероятно, что будут доступны и весьма мощные решения.



Что интереснее, Samsung Galaxy Book Oddysey стал первым анонсированным ноутбуком, оснащённым графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Samsung не раскрыла спецификации графического процессора, однако известно, что он имеет 2560 ядер CUDA и 4 Гбайт памяти GDDR6. Согласно заявлению Samsung, устройство можно будет приобрести и с обычной GeForce RTX 3050 без приставки Ti, которая также пока что не анонсирована. Ожидается, что оба графических адаптера станут первыми мобильными дискретными видеокартами на базе Ampere GA107.

Samsung Galaxy Book Odyssey получит до 32 Гбайт памяти DDR4. Ёмкость твердотельного NVMe-накопителя может достигать 2 Тбайт. Компьютер получит 15,6-дюймовую матрицу с разрешением Full HD. Устройство выйдет на рынок в августе по цене от $1399.

(С) 3dnews