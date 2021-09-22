HP Envy 34 - моноблок с неанонсированной видеокартой GeForce RTX 3080 Super

22 сентября 2021, 10:45

Компания HP готовит к выпуску новый моноблок Envy 34, который, судя по всему, получит мобильную версию пока ещё не анонсированной видеокарты GeForce RTX 3080 Super.

В составе системы All-in-One заявлены процессор Intel Core i9 11-го поколения, 32 Гбайт оперативной памяти и вышеупомянутый графический ускоритель. С одной стороны, это может быть ошибка в описании. Однако слухи о будущем выпуске обновлённых видеокарт GeForce RTX 30-й серии ходят уже давно.



Согласно пресс-релизу производителя, стартовая цена моноблока составит 2000 долларов и будет зависеть от выбранной конфигурации. Дополнительно отмечается наличие 34-дюймового экрана с разрешением 5K (5120 × 2160 пикселей) и соотношением сторон 21:9. Продажи новинки должны начаться в октябре текущего года.



Предполагается, что грядущие мобильные версии GeForce RTX 3070 Super и GeForce RTX 3080 Super будут иметь идентичную шину памяти с текущими моделями GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080, построенными на базе графического процессора GA104. Обновлённые модели, согласно слухам, получат процессоры GA103, в составе которых будет использоваться больше ядер CUDA.

Те же слухи утверждают, что анонс обновлённых видеокарт Ampere серии Super состоится в начале 2022 года.

(С) 3dnews.