Samsung представила мощный ноутбук-трансформер Galaxy Book Flex 2 с 5G

18 декабря 2020, 10:15

Компания Samsung анонсировала гибридный портативный компьютер Galaxy Book Flex 2 с процессором Intel Core одиннадцатого поколения.

Приём заказов на новинку откроется 21 декабря, а фактические продажи начнутся 1 января.

Устройство будет доступно в модификациях с 13,3- и 15,6-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с поддержкой сенсорного управления. Крышку с экраном можно вращать на 360 градусов для перевода гаджета в планшетный режим. Возможно управление при помощи фирменного пера S Pen.



В базовой конфигурации для обработки графики задействован интегрированный ускоритель Intel Iris Xe. Для старшей модели в качестве опции будет предлагаться дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450.



Объём оперативной памяти LPDDR4X RAM может достигать 16 Гбайт, вместимость твердотельного накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — 1 Тбайт. В оснащение входят аудиосистема AKG с 5-ваттными стереофоническими динамиками, дактилоскопический сканер и 13-мегапиксельная камера.



Модель с 13,3-дюймовым дисплеем будет доступна в варианте с интегрированным модулем 5G для подключения к сотовым сетям пятого поколения.



Трансформеры выйдут в цветовых исполнениях Mystic Black и Mystic Bronze по цене от 1680 до 2580 долларов США. За 5G-версию в цвете Royal Silver придётся отдать 2480 долларов.



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