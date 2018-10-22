Состоялся официальный анонс гибридного планшета Samsung Galaxy Book 2

22 октября 2018, 16:07

Компания Samsung объявила об анонсе своего нового гибридного планшета - Galaxy Book 2.



Новинка получила 12-дюймовый дисплей, в основе которого Super AMOLED-матрица. Разрешение экрана – 1440х2160 точек.

Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а строенной пользовательской – 128 ГБ.Также известно о комплектации новинки двумя камерами – 8Мп и 5Мп.Отдельно отмечена поддержка LTE, 2-полосного Wi-Fi и пр.Релиз Galaxy Book 2 ориентирован на 2 ноября. Стоимость - $1000. Комплектом поставки новинки будут предусмотрены стилус и клавиатура.