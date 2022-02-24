Acer представила обновлённые Swift 5 и Swift 3 на базе процессоров Intel Alder

24 февраля 2022, 11:45

Компания Acer представила обновлённые лэптопы Swift 5 и Swift 3. Ноутбуки получили свежие процессоры Intel Alder Lake, а также ряд других изменений, увеличивающих их быстродействие и функциональность.

Пожалуй, самым заметным в обновлённой модели Swift 5 (на изображении выше) является новый экран с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560 × 1600 пикселей. При таком соотношении сторон не только удобнее работать с документами и браузером, но и устраняется толстая нижняя рамка дисплея, которая присутствует у предшественника с соотношением сторон экрана 16:9.



Обновлённая модель Swift 5 готова предложить наличие 12-ядерного процессора Alder Lake, 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и твердотельный накопитель объёмом до 2 Тбайт. Ноутбук соответствует спецификациям Intel Evo, готов проработать до 10 часов от батареи, а также предлагает поддержку быстрой зарядки. Всего 30 минут подключения к розетке позволят восполнить заряд аккумулятора для работы в течение следующих четырёх часов. Обновлённый Swift 5 чуть тяжелее своего предшественника, но это вполне оправданно более эффективной системой охлаждения. Также здесь следует выделить наличие веб-камеры с разрешением 1080p и трекпада, выполненного из переработанных пластиковых отходов.



Модель Swift 3 (на фото выше) получила более скромное обновление характеристик. Экран 14-дюймового лэптопа, предлагающий поддержку разрешений 1080p или 1440p, сохранил соотношение сторон 16:9. Однако обновлённая модель Swift 3 тоже предлагает установку твердотельного накопителя объёмом до 2 Тбайт, поддержку быстрой зарядки, а также комбинацию внешних разъёмов из USB Type-C, USB Type-A и HDMI 2.1, как и старшая модель. Новинка также оборудована веб-камерой с разрешением 1080p. При этом лэптоп предлагает больше вариантов расцветки корпуса, чем старшая модель.

Обновлённые модели ноутбуков Swift 5 и Swift 3 компания Acer начнёт поставлять в июне этого года. Стоимость первой начнётся с $1500. За модель Swift 3 будут просить от $850.

(С) 3dnews.