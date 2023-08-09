Новые ультрабук Acer Swift 3 и ноутбуки Acer Aspire 3

9 августа 2023, 11:15

Тонкий и легкий ультрабук Acer Swift 3 позиционируется как устройство для школьников и студентов.



Модель базируется на процессоре Intel Core 12-го поколения.

Сенсорный дисплей с соотношением сторон 16:9 поддерживает технологию Acer BlueLightShieldTM для защиты зрения. В ультрабуке есть два разъема для твердотельных накопителей M.2 емкостью до 2 ТБ. За эффективное охлаждение здесь отвечают вентиляторы Acer TwinAir со 118-ю лопастями.Фронтальная камера с разрешением FHD использует технологию Acer для временного шумоподавления и обеспечивает высококачественное изображение даже в условиях слабой освещенности.Крышка ноутбука выполнена из алюминия. Крышка и корпус выполнена из пластика, толщиной 15,9 мм. Аккумулятора хватает на более чем 10 часов автономной работы. Вес ультрабука Acer Swift 3 – всего 1,2 кг.Ноутбуки Acer Aspire 3 наделены новейшими процессорами Intel CoreTM 12-го поколения на 2 ядра или 6 ядер (зависит от конфигурации). 15.6 " Full HD дисплей разрешением 1920x1080 поддерживает технологию Acer BlueLightShield, которая снижает негативное воздействие синего света на зрение. Тип матрицы в зависимости от конфигурации - IPS и TN. Поверхность экрана матовая.Площадь поверхности вентилятора в Acer Aspire 3 увеличена на 78%, что даёт улучшенную систему охлаждения и повышение теплоемкости на 17%.Оперативная память DDR4 в ноутбуках обемом 4 ГБ и 8 ГБ, емкость SSD - 256 ГБ и 512 ГБ.Крышка ноутбука выполнена из алюминия. Корпус толщиной 18,9 мм. Вес устройства составляет всего 1,6 кг.