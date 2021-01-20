Образец процессора Intel Alder Lake-S продемонстрировал частоту 4 ГГц

20 января 2021, 9:15

Во второй половине этого года Intel обещает представить как мобильные, так и настольные процессоры Alder Lake-S, поэтому их инженерные образцы всё чаще попадаются в различных открытых источниках.

Новое откровение подобного рода позволяет убедиться, что настольные версии Alder Lake смогут работать на частотах как минимум до 4 ГГц и поддерживать память типа DDR5-4800.

Для работы с настольными процессорами Alder Lake-S потребуются новые материнские платы — хотя бы по той причине, что они будут работать с памятью типа DDR5, а также получат новое физическое исполнение — LGA 1700. В тестовой системе на основе инженерного образца Alder Lake-S, которая оставила свой след на сайте SiSoftware, было установлено 32 Гбайт оперативной памяти типа DDR5-4800. Компоновка процессоров Alder Lake-S давно изучена: компанию восьми производительным ядрам составят восемь экономичных, многопоточность будет поддерживаться только первой восьмёркой, поэтому в совокупности процессор способен обрабатывать до 24 потоков одновременно. Правда, тест SiSoftware на этот счёт до конца не определился, указав в одном месте 24 потока, а в другом — 32 потока.