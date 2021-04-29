Crucial показала модули памяти DDR5 для ноутбуков и настольных компьютеров

29 апреля 2021, 12:15

Хотя Китай и Тайвань продемонстрировали первенство в области освоения технологии оперативной памяти DDR5 и уже появились фотографии первых серийных модулей, США не сильно отстают в этой гонке.

Американская компания Crucial тоже продемонстрировала свои первые модули памяти, причём как в формате UDIMM для ПК, так и SO-DIMM для ноутбуков.



И те, и другие модули работают на частоте 4800 МГц при напряжении 1,1 В. На представленных фотографиях модуль SO-DIMM имеет больше микросхем памяти и обладает ёмкостью 32 Гбайт, тогда как планка для настольного ПК отличается объёмом 8 Гбайт. Задержки CAS выражены значением 40 циклов тактовой частоты шины памяти (CL40), что, в общем-то, характерно для модулей DDR5 первой волны.



Технология DDR5 сулит не только рост эффективной частоты до 10 ГГц и выше, и вместе с тем более широкую полосу пропускания, но и обеспечит повышение энергоэффективности, предлагая по умолчанию более низкое напряжение. В модули встроены контроллеры питания для снижения потерь тока и помех, что должно повысить потенциал разгона. Кроме того, даже одна планка способная работать в двухканальном режиме.

AMD и Intel готовят свои платформы с поддержкой DDR5. Судя по более ранним утечкам, серия Intel Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake будет поддерживать память DDR5-4800 в чипсете Z690. AMD разрабатывает архитектуру Zen4, которая сможет задействовать потенциал DDR5.

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