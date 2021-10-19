Crucial представила новый SSD MX500 на 4TB

19 октября 2021, 14:15

Компания Crucial расширила серию твердотельных накопителей, представив новинку – SSD серии MX500 емкостью 4 Тбайта.

Это первый твердотельный накопитель с таким объемом памяти, ранее серия была представлена объемами 250 Гб, 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. В случае MX500 4 ТБ, Crucial продолжает использовать флеш-память NAND от материнской компании Micron, которая экономит три бита на ячейку (Triple Level Cells, TLC). Новый диск от Crucial обладает динамическим ускорением записи данных, многоступенчатыми алгоритмами целостности, адаптивной тепловой и встроенной защитой от потери мощности, а также поддержкой сна устройства.Серия MX500 использует 2,5-дюймовый корпус, SATA 6 Гбит / с для передачи данных и контроллеры SM2258 от Silicon Motion. Для всех емкостей от 250 ГБ до 4 ТБ Crucial указывает скорость последовательной передачи 560 МБ / с при чтении и 510 МБ / с при записи. При этом MX500 на 4 Тб рассчитан на 90000 операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении / записи. Удобства в использовании добавят поддержка TRIM, встроенная технология самоконтроля и отчетности (SMART), активная сборка мусора и код исправления ошибок (ECC).

С увеличением емкости Crucial также увеличивает ожидаемый срок службы с 700 ТБ записанных (для модели 2 ТБ) до 1000 ТБ (всего записанных байтов, TBW), что соответствует примерно 0,13 записи на диск в день (DWPD) или примерно 520 ГБ в день. Гарантийный срок остается неизменным и составляет пять лет. Пошаговое руководство по использованию, а также поддержка клиентов делают использование MX500 на 4 Тб максимально доступным даже для тех, кто никогда не открывал корпус своего компьютера.