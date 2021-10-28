Новая ОЗУ Micron Crucial DDR5 обеспечивает молниеносную скорость

28 октября 2021, 11:15

Micron Technology, Inc. объявила о выпуске модулей памяти Micron Crucial DDR5 для настольных ПК. Новинка выдает на 50% более высокую скорость передачи данных по сравнению с памятью предыдущего поколения DDR4 и обеспечивает пользователям ПК производительность на профессиональном уровне. Независимо от того, используется ли компьютер для бизнеса, учебы, творчества или интерактивных развлечений, пользовательский опыт определяется его производительностью и эффективностью. Усовершенствования технологий памяти DDR5 от Micron дают более высокую пропускную способность на ядро и почти вдвое более эффективную пропускную способность памяти. Это позволяет обеспечить многоядерные процессоры данными, необходимыми для многозадачности и особенно требовательных приложений.





«Micron уже давно находится в авангарде определения спецификаций DDR5 для индустрии ПК, возглавляя разработку этой революционной технологии и обеспечивая переход на нее отрасли, а также предлагая программу поддержки технологий DDR5 (TEP)», – сказал Малкольм Хамфри, вице-президент и генеральный менеджер Организации Micron Compute DRAM. «Благодаря нашей DDR5 TEP мы ускорили экосистемный доступ к ведущим в отрасли продуктам Micron для проектирования, разработки, системной интеграции и тестирования, чтобы максимизировать производительность DDR5 для клиентов».



Ключевые преимущества:

Совместимость с процессорами Intel Core 12-го поколения, которые поддерживают DDR5 и со многими актуальными материнскими платами.

Скорость от 4800 МТ/с, доступная для модулей 8 Гбайт, 16 Гбайт и 32 Гбайт.

Скорость передачи данных в 2 раза выше, чем у DDR4 – это помогает многоядерным процессорам эффективно работать с данными, необходимыми для многозадачности.

В четыре раза увеличенная плотность модулей по сравнению с DDR4 от 16 Гбайт до 64 Гбайт.

Рабочее напряжение снижено до 1,1В, что позволяет значительно повысить энергоэффективность.

Поддержка XMP для легкого восстановления производительности до скоростей JEDEC.



DDR5 позволяет повысить энергоэффективность, снизив рабочее напряжение до 1,1 вольт. Кроме того, его уникальные особенности позволяют в будущем увеличить плотность микросхем с сегодняшних 16 Гбайт до 24 Гбайт, 32 Гбайт и более, что в четыре раза увеличивает плотность модулей DDR5 по сравнению с DDR4 DRAM. Это обеспечивает запас и масштабируемость в будущем для систем с поддержкой DDR5. Повышенная эффективность шины приводит к более высокой эффективности полосы пропускания. Комбинируя более высокую пропускную способность, более низкое энергопотребление и более высокую плотность, DDR5 повышает производительность для новых приложений для ПК. Например, для создания контента 4K и 8K, интерактивных развлечений, виртуальной реальности. Заполняя многоядерные процессоры данными, память DDR5 также помогает повысить эффективность многозадачности без снижения производительности всей системы.



Новая память Micron Crucial DDR5 прошла валидацию и совместима с процессорами Intel Core 12-го поколения, поддерживающими DDR5, а также со многими основными доступными в настоящее время материнскими платами. Micron Crucial DDR5 DRAM имеет предустановленные профили XMP, позволяющие пользователям легко восстанавливать производительность памяти до скоростей JEDEC в случае снижения скорости памяти на системном уровне.



«Отмечая 25-летие бренда Micron Crucial, отвечающего за продукты DRAM и SSD, мы вступаем в новую эру компьютерных вычислений. Быстрое внедрение памяти DDR5 позволит Micron изменить то, как мир работает с информацией и сделать жизнь лучше для каждого.», - сказала Тереза Келли, вице-президент и генеральный менеджер Micron's Consumer Products Group. «Память Micron Crucial DDR5 создана для максимальной совместимости, скорости и надежности, которых ожидали от нас пользователи высокопроизводительных ПК. Отныне она доступна для клиентов по всему миру».



«С запуском семейства процессоров Intel Core 12-го поколения для настольных ПК мы возглавляем переход индустрии ПК на DDR5», – заявила Мэнди Мок, вице-президент и генеральный менеджер группы настольных ПК, рабочих станций и каналов сбыта Intel. «Intel тесно сотрудничает с Micron в разработке и внедрении экосистемы DDR5 для предоставления пользователям ПК высочайшей производительности вычислений».



Бренд Micron Crucial обладает уникальной возможностью делиться технологиями и инновациями, которые компания Micron совершенствует более четырех десятилетий, с миллионами пользователей. Онлайн-инструменты, такие как Crucial Selector Tool, упростили для контент-мейкеров, геймеров, энтузиастов индустрии ПК и сборщиков систем своими руками поиск совместимых продуктов памяти (DRAM) и хранилищ (SSD). Более чем 175 000 настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций были собраны с их помощью.