Apacer представила модули памяти NOX DDR5 для игровых настольных компьютеров

21 декабря 2021, 11:15

Компания Apacer объявила о доступности модулей оперативной памяти стандарта DDR5 для настольных компьютеров. Кроме того, анонсированы изделия NOX DDR5, ориентированные на игровые десктопы и системы для оверклокеров.



Стандартные модули Apacer DDR5 функционируют на частоте 4800 МГц при напряжении питания 1,1 В. Они имеют ёмкость 16 Гбайт. Радиатор охлаждения не предусмотрен.



Разработчик отмечает, что устройства получили встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) с сертификацией JEDEC. Кроме того, реализованы средства исправления ошибок on-die ECC (Error Correction Code), повышающие стабильность функционирования системы.



Что касается игровых модулей NOX DDR5, то они обладают хорошим разгонным потенциалом. В перспективе эти изделия будут доступны в модификациях с частотой от 5200 до 7200 МГц. Упомянута поддержка оверклокерских профилей Intel XMP 3.0. Конструкция включает радиатор охлаждения.



О цене новых модулей оперативной памяти стандарта DDR5 пока, к сожалению, ничего не сообщается

(С) 3dnews.