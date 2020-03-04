Юг-Контракт начал продажи новой "яркой" оперативной памяти Apacer

4 марта 2020, 10:45

На складе Юг-Контракта появились новинки в двух сериях игровой оперативной памяти с RGB-подсветкой - Apacer NOX и Apacer PANTHER.



Линейки Apacer NOX RGB DDR4 и Apacer PANTHER RAGE DDR4 RGB совмещают в себе мощные игровые характеристики и яркий внешний дизайн – всё для того, чтобы геймеры получили максимум от оперативной памяти.

Apacer NOX RGB DDR4 представлена объемами 8 / 2х8 / 16 ГБ, с тактовой частотой 2400 / 2666 / 3000 / 3200 МГц. Модели серии оснащены высококачественным алюминиевым радиатором, который не допускает перегрева и обладает отличной теплоотдачей. Светодиодная подсветка установлена под полупрозрачной панелью. Управление ею осуществляется через утилиты от производителей материнских плат: ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync.



Серия оперативной памяти Apacer PANTHER RAGE DDR4 RGB предлагает объём модулей памяти от 8 до 16 Гбайт. Частота различных продуктов серии составляет от 2666 до 3200 МГц. Высота корпуса не превышает 4 см.

Подсвечиваемые «кристаллы» со светодиодами в верхней части радиаторов вносят асимметрию и добавляют индивидуальности дизайну. Многоцветная подсветка может быть синхронизирована с ASUS AURA SYNC. Продукты серии представлены в черном и золотистом цвете.



Apacer NOX RGB DDR4 и Apacer PANTHER RAGE DDR4 RGB поддерживают технологию Intel XMP 2.0, при которой разгон системных плат на платформе Intel выполняется максимально эффективно и без ручной настройки параметров BIOS.

Представленные новинки демонстрируют сочетание лучших показателей DDR4: низкая задержка, низкие энергопотребление и температура, высокая стабильность и надежность. В комплексе эти параметры обеспечивают самым требовательным геймерам полное погружение в игру и оптимальный разгон.