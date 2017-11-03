Cверхзащищенный диск Apacer AC631

3 ноября 2017, 10:15

Уже к концу ноября в ассортименте Юг-Контракта появится эксклюзивная новинка от бренда Apacer - высокопрочный внешний жесткий диск для путешественников Apacer AC631.



Тайваньский производитель систем хранения информации Apacer презентовал внешний диск Apacer AC631, который отличается высочайшим уровнем защищенности от внешних воздействий. Наиболее передовые технологии физической защиты позволили разработчикам создать накопитель, который не боится ударов, падений и тряски, а также может работать в условиях водяных брызг и пылевой загрязнённости.

Достижение такого высокого уровня защищённости внешнего жесткого диска Apacer AC631 стало возможным благодаря полностью герметичной конструкции корпуса накопителя, а также использованию цельной резиновой рамы, выступающей в качестве буфера для поглощения ударов и вибраций. Рама охватывает HDD-диск изнутри и выходит наружу корпуса, создавая дополнительный пояс защиты по боковому периметру устройства. Верх и низ накопителя прикрыты текстурированной резиной, которая имеет противоскользящий эффект и успешно противостоит потере привлекательности из-за царапин и отпечатков пальцев.



Подключение диска осуществляется посредством прочного разъема USB Type-A, который выдерживает более 10 000 циклов включения/отключения. Удачное конструктивное решение позволило удобно хранить USB-кабель в специальных выемках в корпусе диска, благодаря чему кабель остаётся всегда под рукой.

Надёжность защиты модели Apacer AC631 от физических воздействий подтверждена многочисленными тестами и сертификатами. Среди них есть даже сертификат соответствия военному стандарту MIL-STD-810G 516.6, который предполагает самые суровые условия использования. Кроме того, проверка по «Процедуре IV» (Transit Drop Test) означает 100% защищенность в случае падения с высоты 1,22 метра. Защита от пыли и воды сертифицирована по классу IP55.



Благодаря поддержке высокоскоростного интерфейса USB 3.1 Gen 1, модель Apacer AC631 обеспечивает скорость обмена данными до 5 Гбит/с и отлично подходит для хранения больших объемов данных. Ёмкость накопителя составляет 1 или 2 Тб.

Сверхзащищенный внешний HDD-диск Apacer AC631 будет доступен для заказа эксклюзивно в товарном портфеле Юг-Контракта уже в конце ноября текущего года.