Apacer выпустил новые профессиональные USB-флешки

21 июня 2018, 11:15

Компания Apacer презентовала высокоскоростные флеш-накопители с интерфейсом USB 3.1, которые позиционируются в качестве имиджевых моделей для профессионального использования.

Новые серии флеш-накопителей носят названия AH360 для моделей черного цвета и AH310 для накопителей в серебристом корпусе. Все новинки имеют минималистичный дизайн и выполнены в монолитном корпусе из высокопрочного металла, благодаря чему отлично защищены от механических воздействий. Компактные размеры и ушко для крепления ремешка позволяют использовать данные флешки в качестве удобного и стильного брелока.



Модели флеш-накопителей Apacer серий AH310 и AH360 выпускаются в объемах 16 Гб, 32 Гб и 64 Гб и оснащаются современным высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1, который позволяет обмениваться большими массивами данных со скоростью до 5 Гбит/с. Кроме того, разъем USB Type-C является очень удобным благодаря симметричной конструкции, которая позволяет вставлять накопитель любой стороной.



Стильные USB-накопители Apacer AH360 и AH310 отлично подходят для хранения и передачи бизнес-информации, ведь в таких случаях важными параметрами являются не только надёжность и высокоскоростной интерфейс, но также презентабельный внешний вид устройств хранения данных.

Официальным дистрибьютором продукции Apacer в Украине является Юг-Контракт.

В розничной продаже модели Apacer AH360 и AH310 появятся уже в июле.