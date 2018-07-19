Apacer AH13B - USB-флешка как стильный аксессуар

19 июля 2018, 11:15

Красивые и функциональные USB флеш-накопители Apacer AH13B, выпущенные ограниченной серией, зарекомендовали себя в качестве стильного аксессуара и отличного подарка.

На сегодняшний день трудно найти человека, который бы не пользовался USB флеш-накопителями, ставшими стандартным физическим носителем для переноса информации с одного компьютера на другой. Но для многих флешка перестала быть просто гаджетом, превратившись в полноценный имиджевый аксессуар. Именно к такому типу устройств принадлежит серия накопителей Apacer AH13B, выпущенная компанией Apacer лимитированной серией.



Разрабатывая эту модель, производитель сделал акцент на эргономику использования и привлекательный внешний вид накопителя. Корпус данной флешки выполнен из цинкового сплава и обладает оригинальной ассиметричной формой. Приятная на ощупь полированная поверхность с благородным матовым отблеском защищена от царапин, а монолитный корпус гарантирует надёжность всей конструкции и, соответственно, сохранность данных. Кроме того, модель Apacer AH13B защищена от воздействия воды и пыли.



Преимущество данной флешки в том, что она не только весьма привлекательна, но также очень практична. Встроенное в корпус отверстие-ушко позволяет привязать флешку на шнурок, а для удобства использования в качества брелока эта модель оснащена кожаным футляром с прикрепленной к ней цепочкой-бисером с кольцом.

Стильная и функциональная флешка Apacer AH13B выпускается в трёх вариантах ёмкости: 16 Гб, 32 Гб и 64 Гб. Официальным дистрибьютором бренда Apacer в Украине является Юг-Контракт.

