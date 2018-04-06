Новинка от Apacer: ударопрочный жесткий диск military-стандарта

6 апреля 2018, 12:15

Ударопрочный портативный жесткий диск Apacer AC632 пополнил ассортимент флеш-памяти Юг-Контракта.

Новый ударопрочный жесткий диск Apacer AC632 в металлическом корпусе надежно защищает записанные на нем данные.

Независимая антивибрационная внутренняя подвеска диска поглощает разнонаправленные удары и уменьшает вибрацию даже во время работы. Это позволяет снизить риск повреждения устройства и продлить его срок службы.

Apacer AC632 протестирован по «милитари» стандарту MIL-STD-810G 516.6, процедура IV (тест на случайное падение). Это означает, что при случайном падении с высоты до 1,2 метра данные на диске не будут повреждены.



Толщина диска Apacer AC632 на 30% меньше металлических аналогов и составляет 17,3 мм. Кроме того, диск весит 245 грамм, что позволяет комфортно использовать его каждый день.

Матовая поверхность выглядит стильно и на ней не остаются отпечатки пальцев. Закругленные углы модели диска упрощают захват.

Для надежности и долговечности работы диска производитель предусмотрел установку прочного разъема USB Type-A, прошел испытания на 10 000-кратную установку/извлечение штекера. Этот вид разъема обеспечивает гарантированную безопасность для пользователей.