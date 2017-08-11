Юг-Контракт расширяет ассортимент накопителей от Apacer

11 августа 2017, 12:45

Этот бренд является одним из мировых лидеров в производстве USB флеш-накопителей, внутренних и внешних твердотельных дисков SSD и внешних жестких дисков HDD, а также карт памяти для портативных устройств. Apacer имеет 20-летний опыт в производстве цифровой памяти, поэтому неудивительно, что продукция данной торговой марки характеризуется использованием новейших технологий, передовых разработок, а также привлекает внимание инновационными дизайнерскими решениями.

Юг-Контракт значительно расширил ассортимент запоминающих устройств ТМ Apacer во всех основных категориях, так что теперь в каталоге компании поклонники этого тайваньского бренда найдут новинки на любой вкус и цвет, причем как в переносном, так и в прямом смысле, ведь вариантов цветовых и дизайнерских решений самых популярных моделей – великое множество!



Флеш-накопители представлены моделями всевозможного объема для решения самых разных задач. Вместительные модели с классическим дизайном и высокоскоростными интерфейсами USB 3.0 или SuperSpeed USB 3.1 Gen 1 подойдут для решения бизнес-задач, а стильные флешки в необычных корпусах послужат отличным и всегда полезным подарком современному человеку.



Линейка SSD-накопителей представлена моделями различного объема, но все они, как внутренние, так и внешние, обладают одной общей и неизменной чертой – высокой скоростью обмена информацией, ведь именно в этом и заключается основное преимущество дисков Solid-State Drive.





Внешние HDD диски от Apacer отлично подходят для хранения и транспортировки больших объемов информации. Поддержка интерфейса USB3.1 позволяет достичь высокой скорости передачи данных, а применение многочисленных защитных технологических решений обезопасит диск от механических повреждений обеспечивает сохранность информации на нём.



Широкий ассортимент карт памяти Apacer удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей мобильных устройств, а также фото и видео камер. Сочетание рекордных показателей объема и скорости обмена данными, а также высокая надёжность делают карты памяти Apacer идеальным выбором как для простых пользователей, так и для профессионалов.