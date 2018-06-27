Юг-Контракт стал дистрибьютором сетевого оборудования Tenda

27 июня 2018, 10:15

Товарный портфель Юг-Контракт пополнился новинками от бренда Tenda, продукты которого отличаются стильным дизайном и высоким качеством.

Уже с середины июня на складе Юг-Контракта доступен широкий ассортимент товаров от бренда Tenda. Перечень новинок включает в себя 25 наименований самых востребованных сетевых гаджетов: Wi-Fi роутеров, коммутаторов, ADSL-роутеров, Wi-Fi USB-адаптеров, ONU, а также PoE-коммутаторов.Среди товаров, производимых компанией Tenda, есть как домашние сетевые гаджеты, так и решения для бизнеса. Как в первом, так и во втором случае, Tenda производит только высокотехнологичное оборудование, используя для этого в том числе разработки своих собственных научно-исследовательских центров. Внедрение в свои продукты собственных инновационных решений позволяет бренду Tenda выпускать современные высокотехнологичные решения по вполне демократичной цене.Особое внимание торговая марка Tenda уделяет дизайну своего сетевого оборудования, считая его не просто полезными гаджетами, но также важными элементами интерьера. Благодаря этому пользователи могут не прятать девайсы от Tenda, а наоборот размещать их на виду, ведь дизайнерские решения этой торговой марки удивляют своей технологичной притягательностью.Юг-Контракт будет активно расширять ассортимент товаров от ТМ Tenda в своем продуктовом портфеле, по праву считая сетевое оборудование от бренда Tenda отличным решением для своих клиентов.