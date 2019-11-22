Ноутбуки ASUS Zenbook Duo UX481 с двумя дисплеями - уже на складе Юг-Контракт

22 ноября 2019, 12:15

Товарный портфель Юг-Контракт пополнился уникальными ноутбуками ASUS Zenbook Duo UX481, ориентированными на творческих людей.

Мощные и стильные модели оснащены сразу двумя функциональными дисплеями: 14-дюймовым FullHD экраном и 12.6 дюймовым дополнительным сенсорным ScreenPad Plus. Этот дополнительный экран дает возможность редактировать фотографии, делать зарисовки, рукописно вводить текст и создавать музыку, что открывает перед пользователями новые горизонты для творчества.



Эргономичный дизайн и коллекция специальных встроенных в сенсорную панель инструментов позволяют использовать ноутбук с максимальным комфортом. Шарнир ErgoLift обеспечивает наклон клавиатуры 5,5°, что делает удобным набор текста, а также улучшает охлаждение и качество звука.



Ноутбуки имеют мощную конфигурацию, включающую процессор Intel Core i5 10-го поколения, SSD-накопитель емкостью 512 ГБ и оперативную память 8 ГБ. Модель Zenbook Duo UX481FA оборудована графическим процессором Intel HD Graphics 620, а Zenbook Duo UX481FL имеет дискретную графику nVidia GeForce MX250 с 2 Гб видеопамяти.



В ноутбуках установлена операционная система Windows 10. Новые модели представлены в небесно-голубом цвете и весят всего 1.5 кг.

Новинки ASUS Zenbook Duo UX481 прекрасно подойдут программистам, графическим дизайнерам, музыкантам и людям, которые работают в режиме многозадачности.