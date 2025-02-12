Двоекранний ASUS Zenbook DUO доступний в Україні

12 февраля 2025, 14:15

Компанія ASUS оголошує про початок продажу в Україні ультрапортативного ноутбука Zenbook DUO нового покоління на базі процесора Intel Core Ultra (Series 2).



Він оснащений двома 14-дюймовими OLED-сенсорними екранами з роздільною здатністю до 3K і частотою оновлення 120 Гц. Цей неймовірний пристрій зі знімною повнорозмірною Bluetooth-клавіатурою перевершує всі уявлення про універсальність в мобільних умовах.

Zenbook DUO є ноутбуком класу Intel Evo Edition, який майстерно поєднує в собі багатозадачні можливості й неперевершену мобільність у легкому корпусі масою лише 1,35 кг. Два повнорозмірних OLED-дисплеї ASUS Lumina OLED із роздільною здатністю до 3K, частотою оновлення 120 Гц і співвідношенням сторін 16:10 з’єднані між собою шарніром із кутом розкриття до 180°. Це дозволяє миттєво розширити робочий простір, перетворивши дисплеї на великий 19,8-дюймовий монітор, який можна використовувати у вертикальній і горизонтальній орієнтаціях у декількох режимах – ноутбук, два екрани, настільний ПК, спільна робота – під керуванням програмного забезпечення ASUS ScreenXpert.Клавіатуру з вбудованим акумулятором можна від’єднати, щоб повністю задіяти візуальний робочий простір, або ж розмістити на нижньому дисплеї, перетворивши на робочу панель звичайного ноутбука. Ноутбук ASUS Zenbook DUO, доступний в Україні, комплектується Bluetooth-клавіатурою, на якій присутні символи лише української та англійської розкладок.Zenbook DUO забезпечує максимальну продуктивність для роботи й розваг протягом усього дня завдяки процесору Intel Core Ultra 9 285H з інтегрованим нейронним процесором для прискорення ШІ-обчислень, 32 ГБ пам’яті LPDDR5x, твердотільному накопичувачу PCIe 4.0 місткістю 2 ТБ, акумулятору ємністю 75 Вт·год із тривалим терміном служби, а також аудіосистемі з підтримкою технології Dolby Atmos, сертифікованій компанією Harman Kardon.Zenbook DUO розроблено з думкою про екологічність і довговічність: у ньому використано матеріали, отримані із вторинної сировини, а надійність перевірено на відповідність американському військово-промисловому стандарту MIL-STD-810H.Ноутбук ASUS Zenbook DUO (UX8406CA) з процесором Intel Core Ultra 9 285H, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 2 ТБ доступний у магазинах партнерів ASUS в Україні та в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна за рекомендованою ціною 103 999 грн.