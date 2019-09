ASUS ZenBook Pro Duo c двумя дисплеями доступен в Украине

18 сентября 2019, 11:15

Компания ASUS объявляет о начале продаж в Украине 15,6-дюймового ноутбука ZenBook Pro Duo (UX581) с уникальным 14-дюймовым дополнительным экраном ScreenPad Plus, в котором реализованы усовершенствованные технологии, ранее воплощенные в сенсорной панели ScreenPad.



Наличие дополнительного большого экрана открывает практически безграничные возможности для творческой работы в многозадачном режиме. Программное обеспечение ScreenXpert управляет работой дополнительного экрана и включает множество приложений и утилит для максимально комфортного распределения рабочей области между основным и вспомогательным дисплеями.

Ноутбук ZenBook Pro Duo отличается высочайшей производительностью: в максимальную аппаратную комплектацию входит процессор Intel Core i9 девятого поколения, 32 ГБ оперативной памяти, мощная игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4.

Основной экран ноутбука ZenBook Pro Duo – это сенсорная матрица OLED с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 пикселей). Дополнительный сенсорный дисплей ScreenPad Plus также имеет разрешение 4K (3840 x 1100 пикселей), а тачпад может превращаться в NumberPad – сенсорный цифровой блок для удобной работы с расчетами. Основной дисплей NanoEdge практически не имеет рамок ни с одной из сторон, что позволило сделать корпус ноутбука предельно компактным.

Дизайн ноутбука ZenBook Pro Duo опережает время. Корпус выполнен в небесно-голубом (Celestial Blue) цвете. Декор на крышке – вариация на тему хорошо знакомого пользователям орнамента из тончайших концентрических окружностей, характерного для всех устройств серии ZenBook, но выполненная в ассиметричной манере. Этот элегантный элемент оформления делает внешний вид ноутбука ZenBook Pro Duo абсолютно уникальным и легко узнаваемым.

Следом за ZenBook Pro Duo на украинском рынке появится младшая ультрапортативная модель – ZenBook Duo (UX481) с безрамочным 14-дюймовым экраном NanoEdge и дополнительным сенсорным экраном ScreenPad Plus. Оба дисплея ZenBook Duo поддерживают разрешение Full HD. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7 и видеокартой GeForce MX250.



Дополнительный сенсорный экран ScreenPad Plus дарит пользователям уникальную возможность работать сразу с двумя экранами на одном устройстве. Дополнительный дисплей выполнен во всю ширину корпуса с соотношением сторон 32:9 и расположен сразу за клавиатурой. Он значительно расширяет рабочую область, а сам корпус ноутбука при этом сохраняет стандартный форм-фактор.

Дополнительный экран ScreenPad Plus можно использовать как второй монитор и отображать больше графического контента, а можно воспользоваться уникальными преимуществами специально разработанного программного обеспечения ScreenXpert и настроить взаимодействие между экранами, еще сильнее повысив удобство и продуктивность работы. Специально созданные для дисплея ScreenPad Plus приложения App Switcher, ViewMax и App Navigator помогают настроить одновременную работу основного и дополнительного экранов. Утилита Task Group позволяет мгновенно переключиться в рабочий режим, запустив одним касанием заранее сформированную группу приложений.

Чтобы максимально освободить рабочую область на основном экране, на вспомогательный дисплей можно перетащить внутрипрограммные панели инструментов и различные меню. Также на ScreenPad удобно запускать вспомогательные приложения. Для творческой работы по созданию медиаконтента на дополнительный экран можно перенести окна предварительного просмотра или код, таймлайн видео или инструменты для редактирования аудиофайлов. Тем, кто много общается в процессе работы, удобно будет перенести чат или социальные сети на дополнительный экран и мгновенно реагировать на сообщения, не сворачивая рабочее окно на основном экране.

Все функции, созданные специально для дополнительного экрана ScreenPad, помогают сделать рабочий процесс более комфортным и продуктивным. Компания ASUS активно сотрудничает со сторонними разработчиками программного обеспечения, такими как компания Corel, чтобы оптимизировать популярные программы для еще более полной совместимости с дополнительным экраном ScreenPad, но уже сейчас любое приложение для Windows можно запускать на ScreenPad Plus, без необходимости в каких-либо обновлениях.

Поставляемое в комплекте с ноутбуком ZenBook Pro Duo цифровое перо — или другой активный стилус — позволяет раскрыть новый уровень творческих возможностей, поскольку дополнительный экран ScreenPad Plus – это настоящий простор для творчества: рисования, черчения, рукописных заметок. Специальная подставка для рук вместе с шарниром ErgoLift обеспечивают максимально комфортное положение кистей рук для рисования или набора больших объемов текста.



Модель ZenBook Pro Duo создана для продуктивной творческой работы. В максимальную аппаратную комплектацию входит восьмиядерный процессор Intel Core i9, который в режиме Turbo Boost может разгоняться до рекордной тактовой частоты 5 ГГц, а также 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4. Дискретная видеокарта геймерской производительности NVIDIA GeForce RTX 2060, созданная на основе микроархитектуры NVIDIA Turing, наделена технологией трассировки лучей и помогает получить предельно реалистичное и качественное изображение.

Твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4 обеспечивает высочайшую скорость работы с данными. Набор портов ввода/вывода включает разъем USB Type-C (USB-C) с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3. Модуль беспроводной связи Intel Wi-Fi 6 с технологией Gig+ (стандарт 802.11ax) обеспечивает высочайшую скорость беспроводного соединения для мгновенной связи со всем миром.

Чтобы производительность системы не снижалась даже при максимальной нагрузке, предусмотрена клавиша Turbo Fan, активирующая режим усиленного охлаждения. Шарнир ErgoLift приподнимает клавиатуру под удобным для набора текста углом, а появляющееся под нижней панелью ноутбука пространство способствует дополнительному охлаждению системы.

Мощная аппаратная комплектация ZenBook Pro Duo не только обеспечивает абсолютно плавную работу и синхронизацию основного и дополнительного экранов, но и превращает этот ноутбук в одно из самых высокопроизводительных портативных устройств для профессионального создания медиаконтента.



Установленный в ZenBook Pro Duo дисплей NanoEdge, созданный по технологии OLED, поддерживает разрешение 4K UHD и поражает великолепным качеством изображения с реалистичными яркими цветами и глубоким черным. Благодаря безрамочному дизайну основной дисплей занимает 89% площади крышки. Это означает, что по краям дисплея практически не остается неиспользуемого пространства.

Основной дисплей ZenBook Pro Duo поддерживает технологию HDR и обладает цветовым охватом 100% DCI-P3. Охват цветового пространства DCI-P3 – это современный стандарт для профессиональной работы с видеозаписями, который позволяет получить на экране изображение великолепного качества.



Для пользователей, ценящих превыше всего портативность, идеальным выбором станет младшая модель – ZenBook Duo (UX481) с экраном диагональю 14 дюймов. Это устройство оснащено дополнительным экраном ScreenPad Plus, как и старшая модель ZenBook Pro Duo, но в еще более легком и компактном корпусе. Основной экран заключен в исчезающе тонкую рамку и обладает разрешением Full HD. Дополнительный экран поддерживает аналогичное разрешение. В аппаратную комплектацию ZenBook Duo входят процессор Intel Core i7 и видеокарта GeForce MX250.



Ноутбук ZenBook Pro Duo (UX581GV) уже доступен в Украине по цене от 78 999 гривен (для конфигурации с процессором Intel Core i7-9750H, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060, ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ).