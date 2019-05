ASUS представляет новинки на выставке Computex 2019

28 мая 2019, 12:16

Глава компании ASUS Джонни Ши в рамках празднования 30-летия компании провел на выставке Computex 2019 специальное мероприятие для прессы, где он представил выпущенную в ограниченном количестве юбилейную серию устройств, а также принципиально новую материнскую плату Prime Utopia, ноутбуки ZenBook Pro Duo и ZenBook Duo и портативный монитор ZenScreen Touch.

В рамках специальной серии, посвященной 30-летию ASUS, были представлены смартфон ZenFone 6 Edition 30, ноутбук ZenBook Edition 30 и материнская плата Prime X299 Edition 30. Каждое из этих устройств несет на себе специальную стилизованную монограмму «A», символизирующую ценности и историю ASUS. В основе этой монограммы лежит китайский иероглиф 人 (человек), что еще раз подчеркивает – главной ценностью для ASUS является конечный пользователь.

Ноутбук ZenBook Edition 30 отличается роскошным дизайном: его крышка имеет отделку из натуральной кожи, а логотип покрыт золотом в 18 карат (проба 750). В комплект поставки устройства входит полный набор аксессуаров премиум-класса. Это самый компактный в мире 13-дюймовый ноутбук, у которого экран занимает целых 95% корпуса. Он оснащен современным процессором Intel Core i7 и дискретной видеокартой NVIDIA® GeForce® MX250. ZenFone 6 Edition 30 имеет культовый узор в виде концентрических окружностей, он выполнен в матовом черном цвете и несет на себе логотип Edition 30. ZenFone 6 – это первый полностью безрамочный смартфон ASUS с инновационной поворотной камерой. Смартфон ZenFone 6 Edition 30 поставляется с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ для быстрой и бесперебойной работы мобильных приложений. Материнская плата Prime X299 Edition 30 поддерживает новейшие многоядерные процессоры, обладает улучшенной системой питания и радиатором VRM эксклюзивной конструкции.

Первая материнская плата ASUS, созданная в 1989 году, произвела настоящую революцию в отрасли и открыла компании путь к тому, чтобы стать создателем самых покупаемых и завоевавших наибольшее количество наград материнских плат. Концептуальная версия материнской платы следующего поколения Prime Utopia продолжает инновационное наследие ASUS. Она обладает полностью переработанным дизайном, чтобы удовлетворять требованиям к охлаждению и производительности будущих высокопроизводительных процессоров, видеокарт и устройств хранения данных.

Кроме того, компания ASUS представила новые ультрапортативные ноутбуки ZenBook Pro Duo и ZenBook Duo, расширяющие возможности профессионалов в области создания мультимедийного контента. Особенностью этих новинок является интеллектуальная сенсорная панель следующего поколения ScreenPad Plus. Дисплей ScreenPad™ Plus значительно больше по размеру, чем предыдущая версия ScreenPad – он занимает всю ширину корпуса ноутбука. Панель имеет интуитивно понятный дизайн и предоставляет пользователям комфортный способ работы с программами в многоэкранной среде. ZenBook Pro Duo оборудован 15,6-дюймовым OLED-дисплеем формата 4K UHD (3840 x 2160) с поддержкой технологии HDR и 14-дюймовой панелью ScreenPad Plus с разрешением 4K (3840 x 1100). Ноутбук работает на базе восьмиядерного процессора Intel Core i9 девятого поколения и видеокарты NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 с возможностью трассировки лучей в реальном времени. Он также оснащен портом Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гбит/с, сенсорной панелью NumberPad 2.0, голосовым ассистентом Amazon Alexa и специальной кнопкой включения турборежима охлаждения. Модель ZenBook Duo оснащена 14-дюймовым дисплеем формата Full HD и 12,6-дюймовым дисплеем ScreenPad Plus с разрешением Full HD, процессором Intel Core i7 и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX250. В обеих моделях имеется модуль Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой технологии Gig+, обеспечивающий скорость передачи данных в беспроводной сети до 2,4 Гбит/с.

В дополнение к ScreenPad Plus, ASUS также объявила о выпуске ScreenPad 2.0 – обновленной версии сенсорной панели ScreenPad, которая появится в ноутбуках еще большего количества серий: ZenBook 13/14/15, ZenBook Edition 30, ZenBook Flip 15 и VivoBook S14 и S15.

ASUS также представила ZenScreen Touch, тонкий и легкий портативный монитор, предназначенный для мобильного использования. При толщине всего 9 мм он весит 0,9 кг и оснащен сенсорным экраном, который умеет обрабатывать прикосновения десятью пальцами одновременно и поддерживает разнообразные жесты: пролистывание, прокрутку, перетаскивание и др. Устройство оборудовано встроенным аккумулятором емкостью 7800 мА·ч и с портами USB-C и micro-HDMI для подключения к источнику сигнала.



ASUS ZenFone 6 Edition 30 – это специальная юбилейная версия ZenFone 6 с эксклюзивным дизайном и усовершенствованными характеристиками. На тыльной стороне устройства матового черного цвета нанесен узнаваемый рисунок из концентрических окружностей. Задняя панель ZenFone 6 покрыта эргономичным защитным стеклом с закругленными краями формата 3D. Эксклюзивность смартфона подчеркивает тисненый логотип Edition 30. Наряду с уникальным и изысканным стилем, ZenFone 6 Edition 30 отличается от «обычной» версии смартфона улучшенными техническими характеристиками: в нем используются 12 гигабайт оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ.

ZenFone 6 Edition 30 оснащен 6,4-дюймовым полноэкранным дисплеем NanoEdge, покрытым защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6, а также двойной поворотной камерой, состоящей из основной 48-мегапиксельной камеры на основе фотоматрицы Sony IMX586 и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры с углом обзора 125 градусов. Смартфон работает на базе флагманской мобильной платформы Qualcomm Snapdragon™ 855 и укомплектован аккумулятором емкостью 5000 мА·ч, который обеспечивает до двух дней непрерывной работы.



Выпущенная в ограниченном количестве модель ноутбука ASUS ZenBook Edition 30 также приурочена к 30-летнему юбилею ASUS. При разработке этого ноутбука будущего использовался многолетний опыт ASUS по созданию престижных устройств. Футуристический вид ZenBook Edition 30 придает крышка с отделкой из натуральной итальянской кожи в роскошном жемчужно-белом цвете. Он оснащен набором эксклюзивных аксессуаров премиум-класса, в том числе оригинальными мышью и ковриком, а также чехлом из натуральной кожи.

Как и все ноутбуки серии ZenBook, модель ZenBook Edition 30 отличается гармоничным сочетанием высокой производительности и портативности. Ноутбук обладает полным набором высокопроизводительных компонентов, включая четырехъядерный процессор Intel® Core™ i7 восьмого поколения, видеокарта NVIDIA® GeForce® MX250, 16 ГБ ОЗУ, высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe® и гигабитный Wi-Fi.

Устройство может похвастать дисплеем NanoEdge, который со всех четырех сторон обрамляет ультратонкая рамка. Таким образом, соотношение между площадью экрана и всей панелью составляет целых 95%, благодаря чему этот ноутбук представляет собой самый компактный в мире мобильный компьютер в своем классе. ZenBook Edition 30 также поставляется с новой версией интерактивного дополнительного экрана ScreenPad 2.0, расширяющей возможности традиционного ноутбука.



ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) – это революционный ультрапортативный ноутбук, главной отличительной особенностью которого является дополнительный сенсорный экран ASUS ScreenPad™ Plus, располагающийся по всей ширине корпуса. ScreenPad Plus предоставляет разработчикам контента новые возможности для комфортной работы в многозадачной среде. Его легко использовать для расширения основного дисплея, а интегрированное программное обеспечение ScreenXpert включает в себя множество полезных приложений, инструментов и утилит для использования преимуществ дисплея ScreenPad Plus.

ZenBook Pro Duo обладает мощной конфигурацией, в состав которой входят процессор Intel® Core™ девятого поколения, до 32 ГБ ОЗУ, видеокарта NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 и высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe® 3.0 x4 емкостью до 1 ТБ. Высокую скорость обмена данными гарантируют модуль WiFi шестого поколения с технологией Gig+ (стандарт 802.11ax) и порт Thunderbolt 3.

ZenBook Pro Duo оснащен потрясающим сенсорным экраном OLED HDR с разрешением 4K UHD (3840 x 2160), дополнительным экраном ScreenPad Plus формата 4K (3840 x 1100) и двухфункциональной сенсорной панелью ASUS NumberPad. В этом ноутбуке используется дисплей NanoEdge, который занимает практически всю доступную площадь крышки.



Для профессионалов, которые хотели бы иметь ноутбук, подобный ZenBook Pro Duo по возможностям, но в меньшем корпусе, идеальным выбором будет 14-дюймовая модель ZenBook Duo. ZenBook Duo оснащен процессором Intel Core i7 и видеокартой GeForce MX250. Основной NanoEdge-дисплей и дополнительный дисплей ScreenPad Plus обладают разрешением Full HD.



Материнские платы ASUS берут свое начало в далеком 1989 году, когда была выпущена первая материнская плата компании – ISA-386C. Она стала первым шагом к успеху компании, являющейся сегодня лидирующим в мире производителем материнских плат. «Юбилейная» материнская плата Prime X299 Edition 30 предлагает множество функций и возможностей для построения современной системы.

Prime X299 Edition 30 поддерживает новейшие высокопроизводительные процессоры Intel Core серии X для настольных ПК, которые обеспечивают потрясающую производительность как для профессиональных создателей контента, так и для обычных пользователей. Материнская плата оснащена новой флагманской 16-фазовой системой питания и усовершенствованной системой охлаждения, позволяющими раскрыть максимальный потенциал производительности новейшим процессорам. Два слота M.2 с радиаторами пассивного охлаждения обеспечивают сверхбыструю передачу данных, а два порта Thunderbolt 3 и входы DisplayPort предоставляют создателям контента простой способ подключения цепочки внешних накопителей и дисплеев. Встроенные контроллеры 5G Ethernet от Aquantia, Gigabit Ethernet и Wi-Fi 6 от Intel обеспечивают высокую скорость передачи данных в проводной и беспроводной сетях.



Prime X299 Edition 30 также оснащена 2-дюймовым OLED-дисплеем LiveDash, который отображает системную информацию, в частности частоту процессора, температуру системы и параметры напряжения. На него можно выводить различную информацию или изображения. Второй дисплей LiveDash включен в новую консоль Smart Control Console, внешний модуль, который подключается через порт USB и устанавливается с помощью специальной подставки на обычном мониторе. В дополнение к отображению системной информации, Smart Control Console поддерживает удобное управление системой с помощью голоса и жестов.



Плата Prime Utopia является прототипом, в котором показано видение будущего материнских плат ASUS класса high-end для настольных ПК. В ней реализованы ряд улучшений в области охлаждения системы, позволяющие раскрыть весь потенциал процессоров нового поколения с большим количеством ядер, а также других высокопроизводительных системных компонентов. Она также обладает множеством инновационных решений для облегчения процесса настройки системных параметров и мониторинга работы системы.

Одной из наиболее важных особенностей платы является удобное расположение слотов PCIe на задней стороне платы для улучшения температурных показателей системы. Такая конфигурация позволяет освободить место на передней стороне платы для размещения большего количества карт расширения и накопителей M.2 и позволяет оптимально управлять отводом теплоты от процессоров следующего поколения, видеокарт и накопителей M.2 для обеспечения максимальной производительности и предотвращения троттлинга.

Кроме оптимизации размещения «горячих» высокопроизводительных компонентов, плата Prime Utopia также может похвастать встроенной системой водяного охлаждения, которое служит для эффективного рассеивания теплоты, выделяемой при работе процессоров с большим количеством ядер. Охлаждать процессор с помощью специальных контуров водяного охлаждения стало проще благодаря использованию оригинального разъема для вентиляторов Hydra Cortex. К разъему Hydra Cortex можно подключить до четырех вентиляторов и управлять параметрами каждого из вентиляторов по отдельности. Такой способ подключения вентиляторов упрощает прокладку кабелей с учетом радиаторов водяного охлаждения. В настоящее время ASUS работает с партнерами над разработкой вентиляторов, совместимых с этой новой технологией.

Чтобы удовлетворить разносторонние требования энтузиастов настольных компьютеров, Prime Utopia оборудована инновационным модульным устройством ввода-вывода на задней панели, который позволяет настроить требуемый набор портов для подключения. Плата также поставляется с 7-дюймовой полноцветной OLED-панелью с сенсорным управлением. Эта панель позволяет изменять настройки BIOS, контролировать скорость вращения вентиляторов, включать или выключать систему, отслеживать ее рабочие параметры в режиме реального времени. Панель можно подключить к плате с помощью кабеля или через соединение Wi-Fi, что позволяет свободно перемещать ее на столе.



ASUS ZenScreen Touch – это портативный (толщина 9 мм) и легкий (масса 900 г) монитор с большим аккумулятором емкостью 7800 мА·ч, призванный улучшить комфорт пользователя при работе вне офиса. Его чувствительный сенсорный экран умеет обрабатывать прикосновения десятью пальцами одновременно и поддерживает разнообразные жесты: пролистывание, прокрутку, перетаскивание и др. Дисплей выполнен по технологии IPS и поддерживает инновационное приложение ZenScreen Touch, которое позволяет отображать на мониторе экран Android-смартфона и управлять смартфоном с помощью большого сенсорного экрана монитора. В дополнение к обеспечению более удобного просмотра любого контента, дополнительный дисплей, каким по сути является ZenScreen Touch, отлично подходит для решения множества задач, таких как редактирование документов, фотографий и видео. Он позволяет быстрее и проще выполнять такие задачи, находясь вдали от дома или офиса.

ZenScreen Touch поддерживает передачу видеосигнала и питания по одному кабелю (USB Type-C), что избавляет от лишних проводов на рабочем столе. Монитор ZenScreen Touch оборудован входом micro-HDMI и может использоваться для вывода изображения с широкого спектра портативных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны, камеры и консоли.