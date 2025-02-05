Ноутбук ASUS Zenbook A14 з процесором Snapdragon X вже в Україні

5 февраля 2025, 13:15

Компанія ASUS повідомляє про початок продажу в Україні Zenbook A14 (UX3407) – найлегшого 14-дюймового ноутбука класу Copilot+ PC на ринку й першого ноутбука ASUS, виготовленого повністю з екслюзивного матеріалу Ceraluminum.

Цей пристрій також є першою моделлю Zenbook, який працює на базі новітніх процесорів серії Snapdragon X із підтримкою штучного інтелекту.



Zenbook A14 змінює уявлення про легкі ноутбуки, відповідаючи на такі традиційні виклики, як міцність, продуктивність, охолодження, час автономної роботи, кількість портів і вартість. Його корпус важить менше ніж 980 г, він виготовлений повністю з Ceraluminum – довговічного й водночас практичного матеріалу, який із легкістю витримує труднощі повсякденної експлуатації.



Процесори серії Snapdragon X відзначаються неперевершеною продуктивністю й енергоефективністю, забезпечуючи автономну роботу ноутбука понад добу, а система охолодження з двома вентиляторами гарантує ефективне охолодження й підвищує TDP процесора до 45 Вт за мінімального рівня шуму. Цей ноутбук класу Copilot+ PC сприяє підвищенню продуктивності й креативності завдяки розширеним можливостям штучного інтелекту.

Чудовій ергономіці Zenbook A14 сприяють великий тачпад із підтримкою інтелектуальних жестів і широкий набір портів. Завдяки повній інтеграції з технологіями Windows Phone Link і Snapdragon Seamless користувачі можуть відповідати на дзвінки, керувати сповіщеннями й переносити файли, що зберігаються на смартфоні, безпосередньо за допомогою ноутбука. У них є можливість також використовувати камеру свого смартфона як вебкамеру ноутбука.



OLED-дисплей ASUS Lumina з роздільною здатністю Full HD і потужна акустична система з суперлінійними динаміками створюють справжній кінематографічний ефект під час перегляду відео. Ноутбук надійно захищений від потенційних загроз завдяки вбудованому процесору Microsoft Pluton і ключам доступу до Windows, які гарантують безпеку зберігання автентифікаційних даних. Технології на основі штучного інтелекту, зокрема камера AI Camera з ІЧ-сенсором, дають змогу використовувати функцію розпізнавання обличчя для автоматичного входу в систему, а також адаптивне блокування (Adaptive Lock) та адаптивне затемнення (Adaptive Dimming) для захисту персональних даних і зручності використання. Zenbook A14, з його легкою конструкцією, вражаючою продуктивністю та інноваційними функціями, встановлює нові стандарти у світі ноутбуків.



Zenbook A14 важить менше кілограма, встановлюючи новий стандарт для ультрапортативних ноутбуків класу Copilot+ PC, а його елегантна й легка конструкція ідеально відповідає потребам тих, хто часто подорожує.



Корпус ноутбука виготовлено повністю з Ceraluminum – розкішного на дотик інноваційного матеріалу, який на 30% легший і втричі міцніший за анодований алюміній. Цей сучасний матеріал відрізняється довговічністю, що робить його ідеальним у повсякденному використанні. Природна палітра кольорів додає вишуканості мінімалістичному вигляду цього ноутбука, відповідаючи традиціям флагманської лінійки Zenbook.



Корпус із Ceraluminium проходить ретельні лабораторні випробування, щоб відповідати суворим реальним умовам експлуатації. Стійкість до подряпин перевіряють, помістивши ноутбук разом із ключами та монетами всередину барабана, що обертається. Ударостійкість тестується шляхом падіння ноутбука з висоти 50 см, а зносостійкість оцінюється шляхом натирання матеріалу 18 000 разів в одному й тому ж місці, щоб перевірити, чи не потьмяніє колір. Таке ретельне тестування гарантує, що Zenbook A14 не матиме подряпин, залишатиметься стійким до ударів і збереже свій початковий впродовж довгих років експлуатації.



Zenbook A14 демонструє неперевершену автономність, адже його оснащено енергоефективним процесором серії Snapdragon X і акумулятором високої ємності – 70 Вт год. Він може працювати до 32 години в режимі безперервного відтворення відео, тобто протягом кількох робочих днів.



Інноваційна система охолодження з двома легкими вентиляторами та тепловою трубкою дає змогу максимально щільно розмістити ключові компоненти ноутбука для тихого й ефективного охолодження. Завдяки їй TDP процесора досягає 45 Вт, крім того підтримується безшумний режим роботи Whisper Mode під час невеликих навантажень. Zenbook A14 не втрачає продуктивності навіть в автономному режимі, тому він ідеально підходить для довгих перельотів, подорожей чи насичених зустрічами днів.



Завдяки NPU Qualcomm Hexagon із продуктивністю 45 TOPS для прискорення штучного інтелекту Zenbook A14 пропонує сучасні функції Copilot+ PC, як-от аналітика в реальному часі, інструменти підвищення продуктивності та покращений відгук для ефективної роботи в багатозадачному середовищі. Користувачі насолоджуватимуться бездоганним відтворенням відео, ефективним завантаженням застосунків і миттєвим перемиканням між завданнями.



Zenbook A14 підтримує технологію Windows Phone Link для взаємодії смартфонів на базі Android або iOS з ОС Windows. Крім того, він також використовує технологію Snapdragon Seamless, яка створює екосистему, дозволяючи користувачам перемикатися між сумісними пристроями на базі платформи Snapdragon без перерви в роботі. Вона підвищує продуктивність завдяки можливості легкого обміну файлами, дзеркального відображення екрана та синхронізації між мобільними пристроями та ноутбуком.



Безпека є нашим головним пріоритетом, тож новий ноутбук оснащений інтелектуальними функціями захисту приватності, такими як адаптивне блокування (Adaptive Lock) та адаптивне затемнення (Adaptive Dimming), що захищають конфіденційну інформацію, коли користувач відходить від пристрою. Крім того, чип безпеки Microsoft Pluton забезпечує додатковий рівень захисту на апаратному рівні. Завдяки функції ключів доступу Windows, вхід у систему стає ще більш захищеним.

Працювати на Zenbook A14 справді зручно завдяки великому тачпаду з підтримкою інтелектуальних жестів, стійким до забруднень клавішам з оптимальними глибиною ходу (1,3 мм) і міжклавішними інтервалами, а також повному набору портів, що дає змогу користувачам підключати до ноутбука різноманітні без використання адаптерів. Покращеній ергономіці також сприяє фірмовий шарнір ASUS EasyLift для зручного відкриття й надійного утримання екрана, а також збалансований розподіл ваги між різними частинами ноутбука.Завдяки приголомшливому 14-дюймовому OLED-дисплею з тонкими рамками (технологія NanoEdge) та роздільною здатністю Full HD, Zenbook A14 відтворює зображення з неперевершеною глибиною кольорів і контрастністю, а два потужних динаміки забезпечують високоякісне звучання. Аудіосистема ноутбука з технологією Snapdragon Sound підтримує звук високої роздільної здатності (24 біти, 192 кГц) і відрізняється наднизьким рівнем затримки, що означає бездоганну синхронізацію звуку із зображенням. Вона також пропонує функцію шумозаглушення, яка зменшує фоновий шум під час голосових дзвінків.ASUS Zenbook A14 (UX3407) вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 72 499 грн (конфігурація з процесором Snapdragon X Elite, 32 гігабайтами оперативної пам’яті LPDDR5X і SSD місткістю 1 ТБ).