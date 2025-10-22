Ноутбук ASUS ProArt P16 нового покоління представлено в Україні

22 октября 2025, 11:45

Компанія ASUS оголошує про початок продажу в Україні ноутбука ProArt P16 нового покоління, який ідеально підходить для створення контенту як у студії, так і в дорозі.



Оснащений процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370 (NPU, 50 TOPS) і відеокартою до GeForce RTX 5090 для ноутбуків, він забезпечує неперевершену продуктивність для вирішення найскладніших завдань.



ProArt P16 створений для професійного відеомонтажу: він підтримує 10-бітний формат кольору 4:2:2, забезпечує плавне відтворення багашарового 4K/8K-відео, швидкий експорт і підвищену стабільність під час роботи зі складними проєктами у високій роздільній здатності. Новітній дисплей ASUS Lumina Pro OLED – один із найсучасніших у галузі, створений для професіональних творців. Він забезпечує максимальну точність передачі кольору, яскраву палітру, глибокий контраст, а також комфорт для очей під час роботи.



Завдяки засобам прискорення ШІ-обчислень у платформі NVIDIA RTX і фірмовим інструментам ASUS на основі штучного інтелекту, як-от StoryCube і MuseTree, цей ноутбук класу Copilot+ PC дозволяє працювати швидше, розумніше й інтуїтивніше.

ProArt P16 має ультрапортативний корпус товщиною 14,9 мм і вагою 1,95 кг. Він оснащений контролером-коліщатком ASUS DialPad, спеціальною клавішею Copilot, повним набором портів, зокрема USB4®, двома портами USB 3.2 Gen 2, виходом HDMI 2.1 FLR і швидкісним бездротовим модулем стандарту Wi-Fi 7. Тонкий, легкий, протестований відповідно до стандартів надійності MIL-STD-810H, ProArt P16 надає справжню свободу творчості без обмежень.



Завдяки новітньому 12-ядерному процесору AMD Ryzen AI 9 HX 370, ProArt P16 із професійною легкістю впорається навіть із найбільш ресурсоємними завданнями. Максимальну продуктивність і стабільну роботу процесора гарантує оновлена система охолодження. Продуктивність NPU на рівні 50 TOPS означає ефективну роботу із ШІ, а чудова швидкодія як в однопоточних, так і в багатопоточних завданнях дає змогу легко імпортувати й виконувати рендеринг складного 4K-матеріалу. Апаратне ШІ-прискорення дозволяє швидше виконувати такі завдання, як перетворення голосових даних на текст, автоматичне кадрування й визначення точок редагування – це дає змогу користувачам зосередитися на контенті, а не на рутині робочих процесів. Водночас швидкісна оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 64 ГБ і SSD-накопичувач PCIe® 4.0 місткістю до 4 ТБ з підтримкою апгрейду скорочують час завантаження робочих матеріалів, перетворюючи проєкти на шедеври, де б ви не були.



Технологія охолодження ProArt P16 Ambient Cooling забезпечує максимальну продуктивність із мінімальним рівнем шуму в режимі користувача (Manual mode). Якщо ж потрібна максимальна продуктивність, до ваших послуг випарна камера або технологія Tri-Fan[i], які ефективно відводять тепло через прихований повітряний канал. Додатково підвищує ефективність охолодження застосування рідкометалевого термоінтерфейсу.



ProArt P16 об’єднує потужні можливості в одному пристрої для професіоналів. Сучасні відеокарти, до моделі GeForce RTX 5090 для ноутбуків, надають творчим професіоналам продуктивність нового рівня. Завдяки апаратним блокам для ШІ-обробки вони забезпечують редагування в реальному часі та плавне відтворення відео, швидкий рендеринг, застосування складних візуальних ефектів і 3D-моделювання. Технологія NVIDIA DLSS 4 дає змогу генерувати зображення з безпрецедентною швидкістю.



Вихід відеокарт NVIDIA серії RTX 50 для ноутбуків відкрив нову епоху для відеомонтажу, і ProArt P16 перебуває в авангарді цієї творчої революції. Відеокарти серії GeForce RTX 50 забезпечують неперевершену швидкість і стабільність завдяки підтримці 10-бітного кольору 4:2:2 і швидкому кодуванню й декодуванню 4K/8K-контенту. Потужні засоби ШІ прискорюють такі завдання, як шумозаглушення, підвищення роздільної здатності й визначення сцен, зменшуючи об’єм ручної роботи. Великий обсяг відеопам’яті гарантує стабільну роботу з великими файлами та складними композиціями – без фризів і втрати кадрів. Режим AV1 Ultra High Quality підвищує ефективність стиснення без втрати якості зображення.‌



Для розробників відеоконтенту, які працюють в екосистемі Windows, вихід ProArt P16 із відеокартами серії RTX 50 є знаковою подією. Завдання, що раніше потребували потужної робочої станції, – від швидкої генерації зображень і відеомонтажу зі ШІ до HDR-обробки, – тепер можна виконувати навіть у мобільних умовах. ProArt P16 із відеокартами RTX 50 для ноутбуків не просто підвищує продуктивність, він відкриває нові можливості для мобільного відеовиробництва.



Платформа NVIDIA Studio підвищує продуктивність у відеомонтажі, 3D-візуалізації та дизайні, пришвидшуючи виконання найвимогливіших завдань за допомогою унікальних інструментів RTX та ШІ. Драйвери Studio гарантують стабільність і своєчасне оновлення всіх творчих програм.

У ProArt P16 дебютує новий дисплей ASUS Lumina Pro OLED – найкращий дисплей в історії ноутбуків ASUS. Ця надзвичайно чітка OLED-панель може похвалитися ідеальними кольорами, глибокою деталізацією, плавним відтворенням руху та комфортом для очей. Чим би ви не займалися – роботою, творчістю, іграми чи відпочинком – ASUS Lumina Pro OLED задає неперевершений рівень якості зображення.Дисплей ASUS Lumina Pro OLED встановлює нові стандарти професійного зображення: 100% охоплення DCI-P3, 1,07 мільярда кольорів, сертифікація Pantone® і заводське калібрування з точністю Delta E < 1 гарантують, що кольори завжди відповідають задуму автора на будь-якому носії.Завдяки збільшеній щільності пікселів – 283 PPI, піковій HDR-яскравості до 1600 кд/м², контрастності 1 000 000:1 (сертифікація VESA DisplayHDR™ 1000 True Black 1000) та технології Dolby Vision®, новий дисплей гарантує чіткість у будь-яких умовах – від сонячної зйомки просто неба до роботи в напівтемній студії. Рух на екрані відтворюється ідеально завдяки частоті оновлення 120 Гц, технології змінної частоти (VRR) і часу відгуку 0,2 мс – ідеально для монтажу, анімації та ігор.Комфорт для очей забезпечується завдяки сучасному антивідблисковому покриттю, яке зменшує відблиски на 65% і підвищує контрастність при зовнішньому освітленні у 3,5 раза; адаптивному регулюванню яскравості й параметрів кольору; а також зниженню рівня синього світла на 70% (сертифіковано TÜV Rheinland). Це дозволяє довше працювати й творити без шкоди для якості зображення.ProArt P16 – це флагманський ноутбук класу Copilot+ PC від ASUS, який поєднує в собі інноваційні технології ШІ-прискорення платформи RTX з фірмовими інструментами на базі ШІ для максимального розкриття творчого потенціалу. Завдяки апаратному прискоренню ШІ цей потужний ноутбук чудово справляється з генеративним створенням зображень, ШІ-редагуванням відео та інтелектуальними процесами тривимірного моделювання.Ексклюзивне програмне забезпечення ASUS StoryCube і MuseTree відкривають нові можливості для творчості. StoryCube – це інтелектуальне та інтуїтивне рішення на базі ШІ, створене спеціально для тих, хто знімає на екшн-камери (наприклад, GoPro). Воно допомагає організовувати, переглядати й редагувати матеріали з максимальною ефективністю, роблячи креативний процес із відео простішим і швидшим. Інтеграція з хмарними сервісами, такими як iCloud і Google Фото, дозволяє креаторам швидко й просто отримувати та завантажувати свої файли. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту StoryCube автоматично класифікує відео та фотографії на основі популярних сценаріїв використання екшн-камер.MuseTree перетворює натхнення на зображення: з текстових чернеток та ідей створюються візуали, які завжди зберігаються та впорядковуються інтелектуально. Ви завжди маєте легкий доступ до них і можете працювати швидше, ефективніше й більш інтуїтивно. MuseTree виходить на новий рівень у створенні зображень ШІ завдяки локальній потужності нового ProArt P16 із найсучаснішими відеокартами – до моделі GeForce RTX 5090 для ноутбуків.ProArt P16 у надпортативному корпусі відкриває безмежні можливості для творчості – новий ноутбук має товщину всього 14,9 мм і важить лише 1,95 кг. Випробуваний за стандартами MIL-STD-810H, він готовий до будь-яких умов експлуатації.Ноутбук пропонує комплект сучасних інтерфейсів, до якого входять порти USB4 (40 Гбіт/с), USB 3.2 Gen 2 Type-A і Type-C®, HDMI® 2.1 FRL. Для карт пам’яті наявний картридер формату SD Express 7.0, а для підключення до бездротової мережі – вбудований адаптер стандарту Wi-Fi 7.Ексклюзивний контролер ASUS DialPad забезпечує точне й персоналізоване керування у професійних програмах, а окрема клавіша Copilot надає миттєвий доступ до ШІ-асистента.У моделях із відеокартами GeForce RTX 5070 або 5060 система підтримує підключення до трьох зовнішніх дисплеїв із роздільною здатністю 8K (60 Гц) або трьох дисплеїв із роздільною здатністю 4K (120 Гц). Для моделей із RTX 5070 Ti та вище можливі конфігурації: до двох зовнішніх дисплеїв 8K (60 Гц) та одного 8K (120 Гц), або двох дисплеїв 4K (240 Гц) та одного 4K (120 Гц).‌ProArt P16 – це ідеальне поєднання мобільності, продуктивності та універсальності професійного рівня.Ноутбук ProArt P16 із дисплеєм ASUS Lumina Pro OLED, процесором AMD Ryzen AI 9 HX 370, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків, 64 гігабайтами оперативної пам’яті і двома SSD (2 ТБ + 2 ТБ) вже доступний в Україні за ціною 229 999 грн.