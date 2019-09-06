ASUS представляет новые ноутбуки серии ProArt StudioBook

6 сентября 2019, 10:45

Компания ASUS объявляет о выпуске новой линейки ноутбуков ProArt StudioBook.

Флагманом данной серии, предназначенной для профессионалов в области графики, цифровых художников, создателей анимации, архитекторов и программистов, является 15-дюймовый ProArt StudioBook One (W590) – первый ноутбук подобного класса на базе графики NVIDIA Quadro RTX 6000 и процессора Intel Core i9-9980HK. Он оснащен дисплеем с разрешением 4K UHD с точностью цветопередачи Delta E < 1, подтвержденной сертификатом PANTONE. Это идеальный инструмент для решения таких задач, как проектирование, 3D-анимация и обработка больших массивов данных.

17-дюймовый ProArt StudioBook Pro X (W730) – ноутбук с графикой Quadro RTX 5000, процессором Intel Xeon или Core i7 9-го поколения и дисплеем, обрамленным тонкой рамкой со всех его сторон (технология NanoEdge). Он также оснащен инновационным дисплеем ASUS ScreenPad™ 2.0, который делает более комфортной работу пользователя с профессиональными приложениями.

Серия ноутбуков ProArt StudioBook включает в себя также модели H700, H500, W730 и W500, ориентированные на различные категории пользователей.

ProArt StudioBook One – ноутбук с самой мощной в мире графической системой



Пользователи, профессионально занимающиеся работой с мультимедийным контентом, становятся все более мобильными, но самое мощное оборудование по-прежнему остается прерогативой настольных систем. ProArt StudioBook One, ноутбук с самой мощной в мире графической системой, избавляет их от недостатков стационарных рабочих станций, и предоставляет им соизмеримую производительность, где бы они ни находились.

«ProArt StudioBook One с графикой Quadro RTX 6000, является флагманом линейки ноутбуков RTX Studio и разработан для самых требовательных творческих и технических профессионалов, – заявил Боб Петт (Bob Pette), вице-президент по профессиональной визуализации компании NVIDIA. – Он обеспечивает высочайшую производительность и мобильность для пользователей, работающих над созданием виртуальных сред, редактированием видео 8K в реальном времени, анализом данных, САПР, моделированием и другими ресурсоемкими задачами для быстрого создания потрясающего, захватывающего контента в любом месте».

Ноутбук оснащен дисплеем со сверхвысоким разрешением 4K, высокой частотой обновления (120 Гц) и отменной цветопередачей. Он способен воспроизводить 100% цветового пространства Adobe RGB, а подтверждением точности передачи цвета с параметром Delta-E < 1 является сертификация PANTONE. Дисплей имеет тонкие рамки, благодаря чему занимает 84% площади крышки, и покрыт сплошным стеклом от края до края.

ProArt StudioBook One оснащен мощной системой охлаждения с легким радиатором, изготовленным из титанового сплава, который применяется в аэрокосмической отрасли. Все «горячие» компоненты, в том числе центральный и графический процессоры, а также компоненты системы охлаждения размещены в крышке ноутбука. Такое конструктивное решение обеспечит максимально комфортную работу, даже когда ноутбук находится на коленях у пользователя. При открытии крышки ноутбука ее внешняя часть автоматически раскрывается на угол 4,57°, улучшая циркуляцию воздуха для эффективного охлаждения.

Пользователи разных профессий не могут представить себе свою работу без специализированного программного обеспечения. Чтобы обеспечить максимально полную совместимость своего оборудования с их программными продуктами, компания ASUS тесно сотрудничает с ведущими разработчиками ПО.



Разработчики мультимедийного контента – это очень многогранное сообщество профессионалов, поэтому серия ProArt StudioBook включает в своем составе широкий спектр моделей, созданных с учетом их разнообразных требований.

Ноутбук ProArt StudioBook Pro X обеспечивает высочайшую производительность благодаря мощной конфигурации, в которую входит шестиядерный процессор Intel Xeon или Core i7 девятого поколения и видеокарта NVIDIA Quadro RTX 5000. Он отлично подходит для решения требовательных к графическим ресурсам системы задач, таких как редактирование и рендеринг многослойных изображений. Модель ProArt StudioBook Pro X создана для работы при максимальных нагрузках, не допуская перегрева и падения производительности из-за температурного троттлинга. Сертификация от разработчиков профессионального ПО подтверждает, что данная система оптимизирована для работы с соответствующими профессиональными приложениями.

Высококачественный дисплей – обязательный компонент рабочей станции, предназначенной для работы с графикой. Дисплей ProArt StudioBook Pro X с соотношением сторон 16:10 обладает исключительно точной цветопередачей и может отображать широкую цветовую гамму – 97% DCI-P3, поэтому цвета на нем выглядят максимально реалистично. Этот дисплей со всех четырех сторон обрамляет ультратонкая рамка (технология NanoEdge), таким образом, соотношение между площадью экрана и всей панелью составляет целых 92%.

Ноутбук обладает высокоскоростными интерфейсами, включая Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6 (802.11ax). Он поддерживает высокоскоростной массив RAID 0 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (скорость доступа к данным – до 6 ГБ/с).

ProArt StudioBook Pro X – первый ноутбук в серии, оснащенный панелью ScreenPad 2.0. Этот интерактивный вспомогательный сенсорный дисплей расширяет возможности традиционного ноутбука. Он позволяет запускать различные приложения и работать с ними в многозадачном режиме.

Этот 17-дюймовый ноутбук помещен в компактный корпус, как у типичных 15-дюймовых ноутбуков. Профессиональную строгость этой модели отражает элегантный «звездный» серый цвет отделки с акцентами «розовое золото».

ProArt StudioBook предлагает профессиональные решения для самых разнообразных задач и на любой бюджет. Помимо флагманских ProArt StudioBook One и ProArt StudioBook Pro X в серию также входят модели ProArt StudioBook Pro 17 (W700) и ProArt StudioBook Pro 15 (W500), а также ProArt StudioBook 17 (H700) и ProArt StudioBook 15 (H500). ProArt StudioBook Pro 17 оснащается графикой Quadro RTX 3000 Max-Q, а ProArt StudioBook Pro 15 – Quadro RTX 5000 Max-Q. В конфигурациях ProArt StudioBook 17 и ProArt StudioBook 15 используется видеокарта GeForce RTX 2060. Широкий спектр предлагаемых конфигураций и вариантов корпуса делает серию ProArt StudioBook идеальным выбором для разработчиков мультимедийного контента.