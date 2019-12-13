ASUS представляет в Украине ноутбуки серии ProArt StudioBook

13 декабря 2019, 14:45

ProArt StudioBook Pro и ProArt StudioBook Pro X – мобильные рабочие станции с мощной конфигурацией и графикой NVIDIA Quadro.

Компания ASUS объявляет о начале продаж в Украине ноутбуков серии ProArt StudioBook, ориентированных на дизайнеров, архитекторов, разработчиков мультимедийного контента и других профессиональных пользователей, которым требуется решать задачи, связанные с интенсивной обработкой графических данных. ProArt StudioBook Pro X – ноутбук с графикой Quadro и дополнительным дисплеем



ProArt StudioBook Pro и ProArt StudioBook Pro X – мобильные рабочие станции с мощной конфигурацией и графикой NVIDIA Quadro

Компания ASUS объявляет о начале продаж в Украине ноутбуков серии ProArt StudioBook, ориентированных на дизайнеров, архитекторов, разработчиков мультимедийного контента и других профессиональных пользователей, которым требуется решать задачи, связанные с интенсивной обработкой графических данных.



Ноутбук ProArt StudioBook Pro X (W730) обеспечивает высокую производительность благодаря мощной конфигурации, в которую входит шестиядерный процессор Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокарта NVIDIA Quadro RTX 5000. Он отлично подходит для решения требовательных к графическим ресурсам системы задач, таких как редактирование и рендеринг многослойных изображений. Модель ProArt StudioBook Pro X создана для работы при максимальных нагрузках, не допуская перегрева и падения производительности из-за температурного троттлинга.



Высококачественный дисплей – обязательный компонент рабочей станции, предназначенной для работы с графикой. 17-дюймовый дисплей ProArt StudioBook Pro X с соотношением сторон 16:10 может отображать широкую цветовую гамму (97% DCI-P3) и обладает исключительно точной цветопередачей (Delta E < 1,5), поэтому цвета на нем выглядят максимально реалистично. Этот дисплей со всех четырех сторон обрамляет ультратонкая рамка (технология NanoEdge), таким образом, соотношение между площадью экрана и всей панелью составляет целых 92%. Крышку ноутбука можно раскрывать на 180°, это особенно удобно при обсуждении проектов с коллегами или клиентами.



Ноутбук обладает высокоскоростными интерфейсами, включая Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6 (802.11ax). Он поддерживает высокоскоростной массив RAID 0 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (скорость доступа к данным – до 6 ГБ/с).



ProArt StudioBook Pro X – первый ноутбук в серии, оснащенный панелью ScreenPad 2.0. Этот интерактивный вспомогательный сенсорный дисплей расширяет возможности традиционного ноутбука. Он позволяет запускать различные приложения и работать с ними в многозадачном режиме.



Рабочая станция ProArt StudioBook Pro (W700) разрабатывалась как один из самых тонких ноутбуков с видеокартой NVIDIA Quadro. Ее инновационный дисплей NanoEdge заключен в очень узкую рамку и заполняет почти всю внутреннюю поверхность крышки.



Наделенный современными компонентами, в частности процессором Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокартой NVIDIA Quadro (до модели Quadro RTX 3000 Max-Q), ноутбук ProArt StudioBook Pro без малейших усилий справится с любыми задачами. Он способен превзойти многие настольные компьютеры, а его высокопроизводительный процессор, скоростная память и игровая графика позволяют выполнять самые сложные задачи на максимальной скорости.



Дисплей NanoEdge диагональю 17 дюймов с разрешением Full HD может отображать исключительно широкую цветовую гамму – 97% DCI-P3 и 129% sRGB, изображение на нем выглядят ярко и реалистично. Крышку этого ноутбука также можно раскрывать на 180°.



Габариты 17-дюймового ноутбука ProArt StudioBook Pro сравнимы с размером типичных 15-дюймовых моделей. Эту мощную рабочую станцию с профессиональной видеокартой можно легко переносить в обычном портфеле или сумке.



Оба ноутбука поддерживают встроенную технологию калибровки ASUS Calibration, которая представляет собой простой способ калибровки дисплея для восстановления первоначальных характеристик насыщенности цвета. Ноутбуки сери ProArt StudioBook отличаются повышенной надежностью, подтверждением чего является успешное прохождение ими испытания на соответствие военному стандарту надежности MIL-STD 810G.



Сертификация от разработчиков профессионального ПО подтверждает, что системы оптимизированы для работы с соответствующими профессиональными приложениями. Ноутбук ProArt StudioBook Pro X (W730) обеспечивает высокую производительность благодаря мощной конфигурации, в которую входит шестиядерный процессор Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокарта NVIDIA Quadro RTX 5000. Он отлично подходит для решения требовательных к графическим ресурсам системы задач, таких как редактирование и рендеринг многослойных изображений. Модель ProArt StudioBook Pro X создана для работы при максимальных нагрузках, не допуская перегрева и падения производительности из-за температурного троттлинга.



Высококачественный дисплей – обязательный компонент рабочей станции, предназначенной для работы с графикой. 17-дюймовый дисплей ProArt StudioBook Pro X с соотношением сторон 16:10 может отображать широкую цветовую гамму (97% DCI-P3) и обладает исключительно точной цветопередачей (Delta E < 1,5), поэтому цвета на нем выглядят максимально реалистично. Этот дисплей со всех четырех сторон обрамляет ультратонкая рамка (технология NanoEdge), таким образом, соотношение между площадью экрана и всей панелью составляет целых 92%. Крышку ноутбука можно раскрывать на 180°, это особенно удобно при обсуждении проектов с коллегами или клиентами.



Ноутбук обладает высокоскоростными интерфейсами, включая Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6 (802.11ax). Он поддерживает высокоскоростной массив RAID 0 на базе твердотельных накопителей с прямым подключением к процессору (скорость доступа к данным – до 6 ГБ/с).



ProArt StudioBook Pro X – первый ноутбук в серии, оснащенный панелью ScreenPad 2.0. Этот интерактивный вспомогательный сенсорный дисплей расширяет возможности традиционного ноутбука. Он позволяет запускать различные приложения и работать с ними в многозадачном режиме. ProArt StudioBook Pro – ультрамобильная платформа для творческих идей Рабочая станция ProArt StudioBook Pro (W700) разрабатывалась как один из самых тонких ноутбуков с видеокартой NVIDIA Quadro. Ее инновационный дисплей NanoEdge заключен в очень узкую рамку и заполняет почти всю внутреннюю поверхность крышки.



Наделенный современными компонентами, в частности процессором Intel Xeon или Core i7 H-серии девятого поколения и видеокартой NVIDIA Quadro (до модели Quadro RTX 3000 Max-Q), ноутбук ProArt StudioBook Pro без малейших усилий справится с любыми задачами. Он способен превзойти многие настольные компьютеры, а его высокопроизводительный процессор, скоростная память и игровая графика позволяют выполнять самые сложные задачи на максимальной скорости.



Дисплей NanoEdge диагональю 17 дюймов с разрешением Full HD может отображать исключительно широкую цветовую гамму – 97% DCI-P3 и 129% sRGB, изображение на нем выглядят ярко и реалистично. Крышку этого ноутбука также можно раскрывать на 180°.



Габариты 17-дюймового ноутбука ProArt StudioBook Pro сравнимы с размером типичных 15-дюймовых моделей. Эту мощную рабочую станцию с профессиональной видеокартой можно легко переносить в обычном портфеле или сумке.



Оба ноутбука поддерживают встроенную технологию калибровки ASUS Calibration, которая представляет собой простой способ калибровки дисплея для восстановления первоначальных характеристик насыщенности цвета. Ноутбуки сери ProArt StudioBook отличаются повышенной надежностью, подтверждением чего является успешное прохождение ими испытания на соответствие военному стандарту надежности MIL-STD 810G.



Сертификация от разработчиков профессионального ПО подтверждает, что системы оптимизированы для работы с соответствующими профессиональными приложениями.