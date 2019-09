Первый в мире ноутбук на базе графики Quadro RTX 6000

6 сентября 2019, 9:45

NVIDIA и ASUS сегодня анонсировали самый мощный в мире ноутбук с графическим процессором Quadro RTX 6000 - ASUS ProArt StudioBook One.



Кроме этой модели, на крупнейшей в мире выставке потребительской электронике IFA было представлено еще 11 новых других RTX STUDIO систем. Таким образом, общее количество доступных RTX STUDIO систем теперь составляет 39.

Графический процессор Quadro RTX 6000, лежащий в сердце ноутбука ProArt StudioBook One, предоставляет пользователям мощь настольной рабочей станции самого высокого уровня в мобильном форм-факторе. Профессионалы всегда могут положиться на мощь ноутбуков RTX STUDIO, куда бы они ни отправились, чтобы работать с большими массивами данных и ускорять ресурсоемкие процессы, такие, как создание 3D-анимаций, рендеринг фотореалистичных дизайн-проектов, редактирование 8K видео, визуализация объемных геофизических наборов данных и просмотр фотореалистичных проектов зданий в VR.Ноутбуки RTX STUDIO, построенные на базе GPU NVIDIA Quadro RTX или GeForce RTX, предоставляют миллионам создателей контента и технических профессионалов передовые возможности, такие, как трассировка лучей в реальном времени, искусственный интеллект и ускорение 8K RED видео.“Мобильные рабочие станции RTX STUDIO обладают передовыми возможностями, которые обеспечивают огромную мощь в тонком портативном корпусе, - говорит Боб Питэ (Bob Pette), вице-президент по решениям профессиональной визуализации в NVIDIA. - Создатели контента и другие профессионалы могут работать над самыми требовательными проектами в любом месте на мобильных системах с графикой Quadro RTX 6000”.ASUS ProArt StudioBook One – это идеальное сочетание производительности и мобильности с мощью Quadro RTX 6000 и новыми возможностями референсного дизайна NVIDIA ACE:24 ГБ видеопамяти для работы со сложными сценами, моделями, наборами данных и проектами, вовлекающими несколько приложений;RT-ядра и тензорные ядра архитектуры NVIDIA Turing™ обеспечивают трассировку лучей в реальном времени, передовое затенение и инструменты искусственного интеллекта для ускорения рабочих процессов;современная система охлаждения с ультратонкими титановыми испарительными камерами;улучшенная технология NVIDIA Optimus для плавного переключения между дискретной и интегрированной графикой в зависимости от приложения без необходимости перезапускать приложения или систему;тонкий блок питания 300 Вт высокой эффективности обеспечивает зарядку при вдвое меньшем размере по сравнению с традиционными блоками питания на 300 Вт;профессиональный 4K 120Гц дисплей с сертификацией PANTONE со 100% цветовым охватом Adobe RGB, высочайшей точностью цветопередачи и заводской калибровкой для мгновенного получения впечатляющих результатов.“ASUS ProArt StudioBook One – это первый ноутбук с графикой NVIDIA Quadro RTX 6000 в мобильном корпусе, который предоставляет высочайшую производительность, позволяя пользователям справляться с самыми сложными задачами, куда бы они ни отправились, - говорит Самсон Ху (Samson Hu), со-CEO в ASUS. – Наши клиенты смогут отрисовывать анимации, редактировать 8K видео в реальном времени и проводить анализ данных как никогда плавно и эффективно”.