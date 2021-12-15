ASUS назвала рекомендованную цену GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт памяти — 500 евро

15 декабря 2021, 11:45

Компания ASUS единственная среди партнёров NVIDIA сообщила рекомендованную стоимость обновлённой версии GeForce RTX 2060, которая получила 12 Гбайт памяти GDDR6.

Видеокарта была выпущена 7 декабря, и тогда NVIDIA не стала делать анонса и не объявила её стоимость.

На момент анонса GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт видеопамяти о намерении выпустить свои версии данного ускорителя сообщили лишь некоторые компании. Среди них оказалась и ASUS, представившая модели Dual EVO (DUAL-RTX2060-O12G-EV и DUAL-RTX2060-12G-EV).



В пресс-релизе немецкого отдела ASUS указано, что рекомендованная цена версии DUAL-RTX2060-12G-EV составляет 494 евро. А рекомендованная стоимость версии DUAL-RTX2060-O12G-EV с небольшим заводским разгоном равна 499 евро. Как пишет немецкий портал Computer Base, это примерно на 100 евро дороже оригинальной версии GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт памяти GDDR6 в том же исполнении, которая была выпущена ASUS в 2019 году. При этом отмечается, что версию с 6 Гбайт ещё некоторое время назад можно было встретить в магазинах, но найти её дешевле 599 евро было невозможно.



Несмотря на анонс ASUS, вероятнее всего, фактическая стоимость видеокарты GeForce RTX 2060 с 12 Гбайт памяти за счёт дистрибьютерской и розничной наценки будет выше рекомендованной цены. Примечательно, что ближайший аналог в виде модели GeForce RTX 3060 на новой архитектуре Ampere в той же Германии, по данным Computer Base, невозможно найти дешевле 690 евро. Рекомендованная стоимость этого графического ускорителя на момент анонса составляла 329 евро. Однако по такой цене карта не продавалась.



По данным тестов, GeForce RTX 3060 примерно на 25 % быстрее в играх без трассировки лучей и примерно на 40 % быстрее с трассировкой лучей, чем GeForce RTX 2060.

(С) 3dnews.