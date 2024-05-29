Новым профессиональным монитором ASUS ProArt PA147CDV

29 мая 2024, 13:45

Модель с диагональю экрана 14", разрешением 1920x550, яркостью 400 кд/м2 и чистотой обновления 60 Гц.



В Merlion поступила новинка – профессиональный монитор ASUS серии ProArt, созданный талантливыми разработчиками для таких же креативных профи, занимающихся дизайном, фотомонтажом и web-дизайном.





Монитор с IPS матрицей, соотношением сторон 32:9 и сенсорным экраном имеет следующие технические характеристики:



Размер экрана: 14 ";

Разрешение экрана: 1920x550;

Частота обновления: 60 Гц;

Статическая контрастность: 1200:1;

Яркость экрана: 400 кд/м2;

Время отклика(GTG): 5 мс;

Углы обзора: 178° по горизонтали, 178° по вертикали;

Шаг пикселя: 0.179 х 0.179 мм;

Цветовой охват: sRGB 100%;

Поддержка HDTV: WXGA;

Разъем USB: Type-C.

ASUS ProArt PA147CDV имеет необычные пропорции, благодаря чему может играть роль дополнительного монитора, а комплектная подставка с углом раскрытия 63 градуса позволит удобно разместить устройство на столе. Оборудование поддерживает вертикальную и горизонтальную ориентации. Среди особенностей модели можно выделить: легкий вес (740 г.), светодиодная подсветка ЖК-панели, 100-процентный охват sRGB и Rec. 709, точность цветопередачи Delta E <2 и сертификация Calman, а также поддержка стилусов по протоколу Microsoft Pen Protocol 2.0 и распознавание одновременного касания в 10 точках.



Монитор с узкими рамками и матовым экраном имеет один порт HDMI и два USB Type-C, которые можно использовать для одновременной передачи аудио и видео, а специальный контроллер ASUS Dial поможет в работе с приложениями компании Adobe и Lightroom Classic.



В комплекте с монитором идет чехол ProArt, кабель HDMI, адаптер питания, адаптер USB Type-C — A, кабель USB-C и кабель USB-C — A.



Срок гарантии: 36 мес.