Мониторы Asus ROG Swift: быстрое время отклика и киберспортивный режим

12 июня 2024, 14:45

В продаже доступны новые игровые мониторы Asus серии ROG Swift с диагональю экрана 27" (68.6см) разрешением 2560x1440 с углами обзора 178/178.

Дисплеи – матовые, с антибликовым покрытием. Оба монитора регулируются под нужды игрока – по высоте, наклон и поворот, портретный режим. Можно разместить на стене - размер крепления VESA 100х100.

Монитор наделен OLED-панелью с высокой частотой обновления 240 Гц, низким временем отклика 0,03 мс. Здесь установлен оригинальный радиатор и есть интеллектуальная оптимизация напряжения: эффективное охлаждение снижает риск выгорания OLED-панели.



За качество картинки отвечают расширенный динамический диапазон, высокая пиковая яркость (1000 кд/м2 для 3% экрана с технологией HDR), широкий цветовой охват (99% DCI-P3), точная цветопередача (▲E<2).



Приложение DisplayWidget Center поможет настроить параметры монитора с помощью мыши.



Монитор имеет два порта HDMI 2.0. Предусмотрена переменная частота обновления на консолях Xbox Series X/S (также на PlayStation 5 для игр с разблокированной частотой кадров).



У этой модели - сверхбыстрая IPS-матрица с частотой обновления 360 Гц. Технология ASUS Ultrafast IPS обеспечивает самое быстрое время отклика - 1 мс (GTG) - среди всех мониторов с разрешением 1440p. Стандарт DisplayHDR 600 гарантирует не только высокую яркость, но более насыщенную контрастность.





Монитор создан для профессиональных геймеров, поэтому базируется на процессоре NVIDIA G-SYNC, который обеспечивает плавную игру без разрывов. Технология NVIDIA® Reflex Analyser предполагает точное измерение задержки системы и позволит игре игнорировать операционную систему и работать напрямую с драйвером видеокарты, чтобы отправлять на экран новые кадры с минимальной задержкой. Двойной киберспортивный режим Esports позволяет монитору изменять размер изображения до диагонали 25 дюймов с разрешением 1080p или 2368 x 1332.