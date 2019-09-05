ASUS демонстрирует игровые ноутбуки Republic of Gamers (ROG)

5 сентября 2019, 17:45

Компания ASUS представила игровые ноутбуки под брендом Republic of Gamers (ROG), оснащенные дисплеями с частотой обновления 300 Гц.

Новыми сверхбыстрыми матрицами будут оснащаться устройства серий Strix и Zephyrus, они будут показаны широкой публике уже на этой неделе в рамках выставки IFA 2019.

Именно ASUS с выпуском в 2016 году игрового ноутбука ROG G752VS установила новый стандарт для игровых ноутбуков премиум-класса. G752VS стал первым в мире геймерским ноутбуком, в котором использовалась панель IPS с частотой обновления 120 Гц, благодаря чему обеспечивались отличная цветопередача и широкие углы обзора.

Затем последовал проект ASUS с гигантом химической промышленности Merck, в результате которого была разработана новая жидкокристаллическая структура для дисплеев, способная работать на еще более высокой скорости. Это сотрудничество позволило ROG в следующем году представить модели G703 и Strix SCAR Edition (GL503VS) с матрицей 144 Гц.

Повышение частоты обновления улучшает плавность игрового процесса, а снижение времени отклика при переходе между тонами минимизирует эффект размытия при отображении быстро движущихся объектов. Панель с частотой обновления 144 Гц обладала временем отклика 7 мс – это в 4 раза ниже, чем имевшиеся альтернативы. В 2018 году ноутбуки ROG снова стали лидерами отрасли с точки зрения внедрения инноваций. Благодаря реализации технологии Overdrive, время отклика панели с частотой обновления 144 Гц было снижено до 3 мс, а сама панель стала доступной во всем семействе игровых ноутбуков на базе процессоров Intel Lake Coffee.

В начале текущего года на выставке CES были представлены ноутбуки ROG Strix SCAR II с частотой обновления экрана в 240 Гц. Несколько месяцев спустя бренд ROG первым в индустрии продемонстрировал ноутбуки с дисплеями нового поколения сразу в нескольких игровых сериях: Zephyrus S GX502, Zephyrus M GU502, Strix SCAR III G531 и Strix Hero III G531. Вслед за 15,6-дюймовыми моделями с частотой обновления экрана в 240 Гц последовала первая 17,3-дюймовая модель с подобным дисплеем – Strix SCAR III G731, показанная на Computex 2019.

Но для киберспортсменов-профессионалов и других геймеров, участвующих в соревнованиях, по-прежнему важна максимальная плавность визуализации в игре, обеспечиваемая максимально высокой частотой обновления экрана. Чтобы удовлетворить их требования, разработчики ROG работают над устройствами, оснащенными новыми дисплеями с частотой обновления 300 Гц. Первым ноутбуком с таким дисплеем станет Zephyrus S GX701 — его выпуск запланирован уже на октябрь этого года.



Повышение частоты обновления до 300 Гц означает увеличение данного параметра на 25% по сравнению с текущим стандартом для машин, используемых на киберспортивных турнирах высшего уровня. При такой скорости обновления картинки на дисплей может выводиться в 5 раз больше кадров, чем при использовании панели с частотой обновления 60 Гц, которая устанавливается в обычные ноутбуки. В сочетании с современными графическими процессорами, способными выдавать достаточное количество кадров в секунду, сверхбыстрый дисплей делает игровой процесс максимально плавным.

Более высокая фиксированная частота обновления экрана улучшает геймплей и при снижении частоты кадров (FPS) в игре. В этом случае цикл обновления изображения сокращается и снижается задержка отображения. При включенной вертикальной синхронизации (с целью устранения эффекта разрыва кадра) благодаря более высокой частоте обновления экрана минимизируется дрожание, возникающее, когда дисплей вынужден ожидать следующего цикла отображения кадра. На частоте 300 Гц новый кадр отображается каждые 3,3 мс, что примерно соответствует времени отклика в 3 мс (при переходе между полутонами).



На выставке IFA демонстрируются ноутбуки ROG на любой вкус. 15-дюймовые и 17-дюймовые Strix SCAR III – это игровые ноутбуки среднего ценового сегмента, которые могут оснащаться сверхскоростными панелями и мощными графическими процессорами NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 с технологией разгона графического ядра ROG Boost. Благодаря высокоэффективной системе охлаждения в Turbo-режиме графический процессор может работать на частоте 1540 МГц при энергопотреблении в 115 Вт.

Семейство мощных ультратонких ноутбуков Zephyrus предлагает воспользоваться преимуществами сверхскоростными панели не только в современных играх, но и профессиональной работе. Новые панели с частотой обновления 300 Гц будут устанавливаться в 15-дюймовом Zephyrus S GX502 и 17-дюймовом Zephyrus S GX701. Обе модели позволяют легко переключаться между двумя режимами работы графической подсистемы: на основе встроенного графического ядра (режим Optimus) для работы и увеличения автономности и на основе дискретной видеокарты (режим G-SYNC™) для запуска современных игр. Дисплеи ноутбуков Zephyrus S проходят тщательную фабричную калибровку в соответствии с требованиями сертификации PANTONE®, предоставляя профессиональным разработчикам контента точность цветопередачи, которая затребована ими в работе, без ущерба для скорости, которая требуется для современных игр.

Для того чтобы ноутбуки ROG Zephyrus S успешно справлялись с высокими нагрузками и не перегревались в них применена уникальная система охлаждения ROG Active Aerodynamic System: при поднятой крышке дисплея в корпусе появляется вентиляционное отверстие для забора холодного воздуха. Улучшенный воздушный поток позволяет достигать производительности, требуемой для запуска современных игр с высокой частотой кадров. Несмотря на тонкий и легкий корпус, Zephyrus S GX502 оснащен графическим процессором NVIDIA® GeForce RTX 2070 с технологией ROG Boost и такой же тактовой частотой (и энергопотреблением), что и у моделей Strix. Zephyrus S GX701 — это рекордный уровень производительности благодаря использованию в нем графического процессора GeForce RTX 2080 с максимальной тактовой частотой 1230 МГц (при энергопотреблении 100 Вт в Turbo-режиме).



Игровые ноутбуки со сверхскоростными панелями, представленные на выставке IFA, отражают результат работы инженеров ROG только в одном из множества направлений совершенствования дисплейных технологий. На Computex 2019 был продемонстрирован ноутбук с дисплеем 4K UHD и частотой обновления в 120 Гц. Эта панель появится уже в скором времени в будущих устройствах, а сенсорный дисплей 4K UHD, способный отображать цветовую гамму Adobe RGB уже используется в ноутбуке-трансформере ROG Mothership.

Специальные версии Zephyrus S GX531 и GX701 — первые игровые ноутбуки с HDR-панелями, обладающими высокой частотой обновления. Они обладают сертификацией VESA DisplayHDR 400 и могут воспроизводить более миллиарда цветов, используя гибкий контроль подсветки для обеспечения рекордно высокого уровня контраста.