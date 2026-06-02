ASUS Republic of Gamers представляє колекцію Edition 20 на виставці Computex

2 июня 2026, 16:45

На презентації в межах виставки Computex 2026 бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) представив колекційну лінійку обладнання Edition 20.

Це масштабна демонстрація ігрових інновацій нового покоління, що охоплює апаратне забезпечення, готові системи, периферійні пристрої та унікальні рішення, присвячені 20-річчю бренду. Серія Edition 20 — це не просто вшанування минулих досягнень, а початок нової глави в історії ROG, яка визначатиметься екстремальною продуктивністю, довершеним дизайном і прагненням створювати продукти разом із геймерами та для геймерів з усього світу.



Як провідний геймерський бренд, ROG протягом двадцяти років встановлює нові стандарти ігрового заліза. Створений на засадничому переконанні, що інновації мають насамперед служити гравцям, ROG постійно кидає виклик у сферах DIY, розгону, кіберспорту та ігрових екосистем, формуючи культуру високої продуктивності, що визначає сучасний геймінг.



Щоб по-справжньому вшанувати спадщину ROG, нашу історію слід розпочати з коріння — зі співпраці з ігровою спільнотою. Бренд ROG не став результатом звичайного внутрішнього експертименту в лабораторії; він народився завдяки партнерству з оверклокерами та відданими своїй справі партнерами в галузі, які прагнули переосмислити ігрову продуктивність.



Вступаючи у своє третє десятиліття, бренд ROG залишається зосередженим на розширенні меж завдяки глибшій інтеграції екосистеми, передовим технологіям охолодження та живлення, імерсивному дизайну системного рівня та новітнім інноваціям на базі штучного інтелекту. Представляючи серію Edition 20 та відкриваючи нову лабораторію ROG Lab, бренд продовжує досліджувати нові горизонти, допомагаючи геймерам не лише грати у віртуальних світах, а й створювати їх.



З нагоди 20-річчя ROG представляє колекційну лінійку пристроїв Edition 20, що вирізняються оригінальним колірним оформленням та передовими інноваціями. Її візуальна концепція відображає ключові цінності багаторічної спадщини ROG: від сили й точності (чорний колір, ROG Black) та пристрасті історичної спадщини (червоний колір, ROG Red) до прогресивного бачення майбутнього крізь призму кришталевих елементів (колір Crystal Lens) та преміальної майстерності й тріумфу, втілених у сяйві золота (колір Radiant Gold).



Компоненти для ентузіастів



Створені для ентузіастів самостійного складання ПК та екстремальних систем, компоненти серії Edition 20 є технологічною основою для флагманських ігрових конфігурацій, поєднуючи безкомпромісну підсистему живлення, передові рішення у сфері охолодження та пам’ятні елементи дизайну.



ROG Crosshair X870E Edition 20. Розроблена на честь 20-річчя бренду, ця материнська плата є флагманською моделлю, що поєднує в собі культовий дизайн, колекційну цінність і безкомпромісну продуктивність. В її основі лежить інтегрована архітектура рідинного охолодження ROG Ryujin Edition 20 з повнорозмірним теплорозподільним кожухом із мідними елементами, що одночасно охолоджують процесор і модуль регулятора напруги (VRM), забезпечуючи стабільну роботу на пікових потужностях під найважчими навантаженнями. Система оснащена високоефективною помпою нового покоління Asetek EMMA Gen10 V3Rx із мідною пластиною з мікроканалами для покращеного теплообміну, що забезпечує ефективне охолодження за зниженого рівня шуму та довгострокову стабільність.



Надійний фундамент цієї передової системи охолодження доповнює підсистема живлення, що працює за схемою 24+2+2 з мідними радіаторами, а також підтримка до дев’яти слотів M.2, що гарантує виняткові можливості розширення та надійність для систем класу ентузіастів. Додатковий комфорт у користуванні забезпечує подвійний 6,67-дюймовий AMOLED-дисплей поворотного типу. Він синхронізується з відеокартами Edition 20 за допомогою фірмового ПЗ Advanced ASUS InfoHub, створюючи динамічні системні візуальні ефекти для цілісної естетики.



Поєднуючи в собі інновації в технологіях охолодження, екстремальну продуктивність і колекційний «ювілейний» дизайн, материнська плата ROG Crosshair X870E Edition 20 втілює еволюцію інженерної спадщини ROG, задаючи новий стандарт для платформ ентузіастів наступного покоління.



ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20. Створений для найбільш екстремальних систем нового покоління, блок живлення ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 підтримує конфігурації, що включають до чотирьох відеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090. Завдяки використанню компонентів серверного рівня — транзисторів GaN — він забезпечує колосальну потужність у компактному корпусі з низьким рівнем нагрівання. Адаптивна архітектура з підтримкою двох діапазонів напруги забезпечує сумісність з електромережами по всьому світу та дозволяє видавати потужність до 3000 Вт.







Подача живлення та безпека посилені запатентованою технологією ROG Equalizer та інтелектуальним стабілізатором напруги GPU-First Intelligent Voltage Stabilizer. Він знижує теплове навантаження, забезпечує безпечнішу роботу та підвищує стабільність напруги до 45% під час інтенсивних ігрових сесій та екстремального розгону. Знімний OLED-дисплей з магнітним кріпленням і подовжувачем дозволяє здійснювати моніторинг потужності в реальному часі як усередині корпусу, так і за його межами. Блок живлення ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 був відзначений нагородою Computex Best Choice Awards 2026 у категорії «Комп’ютери та системи» (Computer & System).



ROG GR20 Edition 20 — це преміальний модульний комп’ютерний корпус із відкритою архітектурою, створений для демонстрації висококласних компонентів із дотриманням ідеального балансу між естетикою, ефективністю та можливостями персоналізації. Виготовлений переважно з алюмінію, він має витончений високотехнологічний вигляд, вирізняється винятковою міцністю конструкції та оптимізованим охолодженням, а його конструкція забезпечує безперешкодний рух повітря й високоефективне відведення тепла.



Універсальний дизайн GR20 підтримує вертикальне, похиле та горизонтальне розміщення, дозволяючи легко адаптувати його до будь-яких конфігурацій робочого місця та налаштовувати систему відповідно до доступного простору й особистого стилю. Охолодження підсилює ексклюзивний наскрізний вентилятор із широкою зоною спрямування повітряного потоку, який створює виділене рішення для охолодження SSD-накопичувачів M.2, забезпечуючи оптимальну робочу температуру й стабільну продуктивність. Поєднуючи в собі оригінальний дизайн, передові інженерні рішення та широкі можливості кастомізації, корпус ROG GR20 Edition 20 стане центральним елементом будь-якої системи для ентузіастів.



Створена для гравців, які прагнуть максимальної продуктивності в межах компактних і функціональних систем, ця лінійка обладнання для кіберспорту пропонує залізо елітного класу. Воно розроблене для забезпечення блискавичної швидкості, стабільності та надійності як на професійній арені, так і в будь-яких напружених ігрових баталіях.



Міні-ПК ROG NUC 16 Edition 20 забезпечує флагманську ігрову продуктивність в ультракомпактному корпусі об’ємом 3 л, виконаному в напівпрозорому темному стилі із золотистими акцентами. Оснащений графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків з підтримкою технології DLSS 4.5, він пропонує систему охолодження QuietFlow з підвищеною на 21% ефективністю відведення тепла від процесора.



Сумарний ліміт потужності (TDP) для CPU та GPU становить до 300 Вт, що гарантує високу продуктивність та тиху роботу системи. Користувачі можуть підключити до п’яти дисплеїв формату 4K або під’єднати контролер та насолоджуватися іграми класу AAA в роздільній здатності 8K на великому екрані, а можливість вертикального або горизонтального встановлення робить пристрій ще більш універсальним.



ROG G1000 Edition 20 — це флагманський стаціонарний комп’ютер лімітованої серії, створений для безкомпромісної продуктивності. Він поєднує передові інновації з елітною системою охолодження та має преміальний фірмовий логотип Glory Gold й унікальний заводський серійний номер, що підкреслює ексклюзивність ювілейної серії. Корпус класу ультра-тауер (ultra-tower) оснащений дисплеєм AniMe Holo — першою у світі голографічною системою для вентиляторів у готовому ігровому ПК, яка дозволяє користувачам підкреслити свою індивідуальність і створює яскравий візуальний ефект. Всередині встановлено топове апаратне забезпечення, включаючи відеокарту до рівня RTX 5090 та процесор до моделі AMD Ryzen™ 9 9950X3D.



В основі системи лежить потужна тризонна архітектура охолодження, доповнена високоефективною 420-мм системою рідинного охолодження. Вона дала змогу отримати TDP до 1000 Вт, що гарантує виняткову стабільність і запас потужності для майбутніх поколінь процесорів та графічних чипів. Створений як для кіберспортсменів, так і для ентузіастів, G1000 Edition 20 демонструє ідеальний баланс потужності, інновацій та надійності, що принесло йому золоту нагороду Golden Award у категорії «Ігри та імерсивні технології» (Gaming & Immersive Tech) виставки Computex 2026.



ROG Armoury Crate Edition 20. На підтримку апаратної екосистеми Edition 20 випущено спеціальну обмежену версію програмного забезпечення ROG Armoury Crate Edition 20, яка підтримує налаштування системи ROG на всіх рівнях. Завдяки ексклюзивній ювілейній темі, натхненій дизайном Edition 20, утиліта пропонує єдиний інтерфейс, який поширює візуальний стиль ROG на всі сумісні пристрої. Це програмне забезпечення попередньо встановлене на ROG NUC 16 Edition 20 та ROG G1000 Edition 20, де воно забезпечує зручне керування системою, тонке налаштування й персоналізацію, підкреслюючи цілісність бренду. Тема Edition 20 буде доступна протягом обмеженого періоду у 2026 році, надаючи користувачам можливість створити монолітний ігровий простір ROG, де кожна деталь працює та виглядає як єдине ціле.



Щоб забезпечити бездоганно плавний, швидкий та захопливий ігровий процес, колекція Edition 20 пропонує не лише базові компоненти, а й передові монітори, мережеве обладнання та інструменти для оптимізації системи. Це гарантує, що екстремальна продуктивність виходить за межі системного блока й відчувається в кожній деталі вашого ігрового простору.



ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20 — це спеціальна ювілейна модель 26,5-дюймового глянцевого ігрового монітора з панеллю Tandem WOLED та сертифікацією TrueBlack®, яка поєднує кіберспортивні характеристики елітного рівня з преміальним дизайном. Оригінальні візуальні елементи серії Edition 20 та прозора задня панель роблять його одночасно висококласним інструментом для геймінгу та яскравою прикрасою інтер’єру. Завдяки підтримці двох режимів роботи користувачі можуть миттєво перемикатися між роздільною здатністю QHD із частотою оновлення до 540 Гц для кіберспортивних змагань та форматом HD із частотою 720 Гц для досягнення екстремальної плавності. Специфікацію доповнює наднизький час відгуку в 0,02 мс, що гарантує бездоганну чіткість і миттєву реакцію монітора.



Технологія Tandem WOLED забезпечує на 15% вищу пікову яскравість, на 25% більше колірне охоплення та на 60% триваліший термін служби OLED-панелі порівняно з панелями WOLED попереднього покоління, а глянцеве покриття TrueBlack підвищує чіткість і контрастність. Створений для геймерів і авторів контенту, монітор підтримує стандарти VESA DisplayHDR 500 True Black, охоплення 99,5% колірного простору DCI-P3, справжню 10-бітну глибину кольору та точність кольорів Delta E < 2. Набір інтерфейсів включає DisplayPort™ 2.1a UHBR20, HDMI® 2.1, монітор також має вбудоване гніздо для штатива. Технологія OLED Care Pro з регульованим датчиком наближення Neo Proximity Sensor допомагає запобігти вигоранню екрана, автоматично зменшуючи яскравість, коли користувач відходить від монітора. Загалом, PG27AQWP-G Edition 20 пропонує флагманську швидкість, бездоганну якість зображення та пам’ятний дизайн ROG.



ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20 — це флагманський чотиридіапазонний ігровий маршрутизатор стандарту Wi-Fi 7. Він поєднує передову продуктивність із яскравим дизайном колекційного рівня. Виконаний у преміальній золотисто-чорній естетиці, він стане центральним елементом будь-якої висококласної ігрової системи, відображаючи культову філософію ROG. Завдяки підтримці технологій Wi-Fi 7 наступного покоління, зокрема каналів 320 МГц, модуляції 4096-QAM та режиму Multi-Link Operation (MLO), маршрутизатор забезпечує швидкість бездротового з’єднання до 30 Гбіт/с з ультранизькою затримкою та стабільністю для роботи багатьох пристроїв одночасно.



Створений для серйозних гравців, ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20 пропонує трирівневе ігрове прискорення, виділений ігровий порт та оптимізовану маршрутизацію, яка автоматично надає пріоритет ігровому трафіку для більш плавного відгуку в іграх. Наявність двох портів 10G та чотирьох портів 2.5G, а також новітніх функцій безпеки й VPN роблять його ідеальним рішенням для безкомпромісної продуктивності, гнучкості та надійності мережі.



Лінійка ігрової периферії Edition 20 створена для тих, хто цінує бездоганні тактильні відчуття та максимальне занурення в гру. У кожному пристрої втілено витончену майстерність, преміальні матеріали та передові характеристики. Ця периферія вдосконалює кожен аспект взаємодії — від ювелірної точності керування до блискавичного відгуку, — стаючи гідною присвятою 20-річному ювілею бренду ROG.



ROG Azoth Extreme Edition 20 — це спеціальна версія механічної ігрової клавіатури, що має високоточний алюмінієвий корпус, позиційну пластину з вуглецевого волокна, конструкцію кріплення з прокладкою та повноколірний сенсорний OLED-дисплей. Оздоблена елементами зі справжнього 24-каратного золота, вона забезпечує преміальні тактильні відчуття під час набору тексту, широкі можливості кастомізації та колекційну цінність висококласного виробу.



Кожна коробка-сюрприз ROG Keycap Mystery Box Edition 20 містить один випадковий колекційний ковпачок для клавіш, натхнений культовим стилем ROG. Це поєднання інтриги, високої якості виконання та обмеженого тиражу неодмінно зацікавить ентузіастів механічних клавіатур і колекціонерів.



ROG Harpe II Extreme Edition 20 — це спеціальна версія ігрової миші, що має культову форму корпусу, розроблену спільно з професійними кіберспортсменами. Вона оснащена новим сенсором ROG Aimpoint Pro з роздільною здатністю 65 000 точок на дюйм, оптичними мікроперемикачами ROG Optical Micro Switches із ресурсом 100 мільйонів натискань, технологією бездротового зв’язку SpeedNova 8K та ніжками з міцного скла Corning® Gorilla® Glass. Миша демонструє точність елітного рівня у поєднанні з ювілейною естетикою. До комплекту Harpe II Extreme Edition 20 входять аксесуари преміумкласу та оригінальна подарункова коробка, адаптована для демонстрації пристрою.



ROG Destrier Edition 20 перетворює культове ігрове крісло на сміливий ювілейний маніфест, поєднуючи дизайн у стилі кіборгів із такими преміальними матеріалами, як алюміній, напівпрозора рама, повітропроникна сітка, високоякісна екошкіра та м’яка піна PU для довговічності й прохолоди.



Виразні чорні та золотисті акценти підкреслюють унікальний екзоскелет, посилюючи ідентичність серії Edition 20 та створюючи витончений преміальний вигляд. Створене для тривалих ігрових і робочих сесій, воно пропонує повністю регульовану ергономіку (налаштування підлокітників, підголівника, поперекової підтримки, висоти й глибини сидіння, кута нахилу спинки) разом зі спеціальним ігровим режимом для мобільних пристроїв, ПК та консолей, що підтримує природну поставу з мінімальним навантаженням на тіло. Поєднуючи продуктивність, персоналізацію та футуристичну естетику, крісло Destrier Edition 20 відзначає два десятиліття інновацій ROG через функціональний дизайн та самовираження гравця.



Колекція Edition 20 доводить, що ROG — це більше ніж просто залізо. Вона переносить унікальну естетику та філософію бренду на повсякденні речі й дорожні аксесуари, які стануть незамінними для геймерів у будь-якій мандрівці.



ROG SLASH Hard-case Luggage Edition 20 — це дорожня валіза лімітованої серії, створена спеціально до 20-річчя бренду ROG. Вона поєднує в собі сміливий дизайн та надійний захист речей під час подорожей. Ексклюзивний екстер’єр прикрашений преміальними золотистими акцентами, культовою діагональною металевою пластиною та оригінальним малюнок у стилі скейтборду, що перетворює будь-яку поїздку на демонстрацію геймерської спадщини. Міцний жорсткий корпус із полікарбонату, посилена алюмінієва рама, захищені кути та вбудований замок TSA забезпечують безпеку багажу від моменту реєстрації до прибуття.



Усередині передбачено спеціальне відділення для геймерського спорядження з ексклюзивним тканинним логотипом, яке дозволяє зручно й стильно організувати розміщення ноутбуків, портативних консолей та аксесуарів. Із цією валізою користувачі зможуть брати із собою частинку історії ROG, куди б вони не прямували.



Рюкзак ROG SLASH Backpack Edition 20 є лімітованою інтерпретацією моделі SLASH Backpack 4.0, випущеною на честь 20-річчя ROG з яскравим колекційним оформленням. Оздоблений витонченими золотистими акцентами, золотим логотипом ROG та яскравими деталями, він перетворює повсякденний рюкзак на унікальний аксесуар, присвячений двом десятиліттям ігрової культури.



Створений із турботою про стиль і функціональність, він легко вміщує ноутбук із діагоналлю екрана до 18 дюймів, має гнучку конструкцію типу roll-top та численні внутрішні органайзери для збільшення місткості без втрати компактності. Виготовлений зі стійких до розривів водовідштовхувальних матеріалів та оснащений надійною магнітною пряжкою Fidlock, цей рюкзак гарантує постійний захист вмісту під час щоденного використання чи подорожей. Поєднуючи культовий дизайн ROG із практичною довговічністю, цей рюкзак створений для геймерів, які пишаються своєю ігровою спадщиною.



Окрім заліза, колекція Edition 20 також приділяє увагу сторітелінгу й творчості через інтерактивні рішення, що відображають культуру та уяву спільноти ROG.



ROG OMNI Edition 20. Випущена до 20-річчя Republic of Gamers, ця колекційна фігурка представлена в ексклюзивному золотистому ювілейному виконанні, що втілює два десятиліття ідентичності та культури бренду. Створена як яскравий елемент декору для геймерського простору, фігурка переносить культового персонажа ROG у реальний світ, заявляючи про себе оригінальним та впізнаваним виглядом. Випуск Edition 20 включає повний набір аксесуарів для ROG OMNI, що дозволяє шанувальникам налаштовувати та демонструвати фігурку в різних конфігураціях, підкреслюючи свій особистий стиль та зв’язок із брендом ROG. На робочому столі чи в спеціальній ігровій кімнаті фігурка OMNI доповнює атмосферу, стаючи візуальним символом Republic of Gamers. Поєднуючи високу якість виготовлення та ювілейну значущість, ROG OMNI Edition 20 є даниною 20-річному шляху бренду — емблемою пристрасті, інновацій та геймерського духу, який продовжує визначати ROG.



Настільна гра ROG Saga: In Search of Lapuntu Edition 20 — це перша в історії настільна гра від ROG, яка переносить кіберпанковий всесвіт бренду з цифрової уяви у повноцінний настільний формат. Створена як триб’ют десятиліттю розвитку всесвіту ROG SAGA, гра втілює дух, естетику та сюжетну ДНК, які визначають Republic of Gamers. Розроблена для захопливої гри як в онлайн-, так і в офлайн-форматах, настільна гра ROG SAGA: In Search of Lapuntu Edition 20 пропонує новий рівень занурення завдяки високоякісному ігровому килимку та повному набору преміальних аксесуарів, які занурюють гравців усередину всесвіту ROG SAGA завдяки насиченому наративу та візуальному дизайну. Кожна деталь відображає автентичний стиль ROG, перетворюючи ігровий процес на кінематографічну подорож. Розрахована на спільну гру, ROG Saga: In Search of Lapuntu підтримує до чотирьох гравців, пропонуючи геймерам об’єднуватися в альянси, виконувати місії, долати перешкоди та торувати шлях уперед разом. Незалежно від того, змагаються вони чи співпрацюють, гравці діють як надійні союзники в межах єдиної взаємопов’заної сюжетної лінії. Будучи одночасно і колекційним екземпляром, і повноцінною грою, ROG SAGA: In Search of Lapuntu Edition 20 є масштабним вираженням всесвіту ROG, де геймінг більше не обмежується пристроями, а розгортається в реальному світі, прославляючи творчість, спільноту та 20 років сміливих інновацій.



Створений на честь 20-річчя бренду, ексклюзивний комплект ROG XBOX Ally X20 Bundle об’єднує портативну консоль ROG XBOX Ally X20 та ігрові AR-окуляри ROG XREAL R1 Edition 20 в єдине колекційне рішення. Напівпрозорий чорно-золотий дизайн пристрою привертає увагу стильним корпусом, крізь кришку якого видно яскраві золотисті елементи внутрішньої архітектури. Таке оформлення гармонійно поєднує ностальгічні мотиви двох десятиліть ігрової історії із зухвалим поглядом у майбутнє.



Серцем комплекту стала консоль ROG XBOX Ally X20, яка отримала наймасштабніше оновлення — приголомшливий 7,4-дюймовий OLED-дисплей Nebula HDR. Він забезпечує безпрецедентну для серії Ally контрастність та чіткість зображення в портативному форматі. Завдяки передовому процесору AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme новинка гарантує виняткову ігрову продуктивність і підтримку інтелектуальних технологій. Серед них — масштабування Auto SR для підвищення чіткості графіки й плавності фреймрейту, а також інтуїтивний режим XBOX для зручної навігації. Єдина ігрова бібліотека надає швидкий доступ до Game Pass, Battle.net та інших провідних ПК-платформ в одному місці.



Довершують екосистему ігрові AR-окуляри ROG XREAL R1 Edition 20. Цей легкий аксесуар виконує роль великого екрана, що дозволяє поринути у віртуальний світ за будь-яких умов. Разом ці пристрої формують преміальний колекційний набір, який є втіленням ігрового стилю та безкомпромісної потужності.



Відображаючи багаторічну відданість бренду ROG інтересам гравців у будь-яких сценаріях, лінійка пристроїв Always With Gamers пропонує високопродуктивні рішення, розроблені для підтримки змагальної гри, створення контенту та повсякденного геймінгу — де б користувачі не вирішили грати.



Створені як для кіберспорту, так і для професійної роботи з контентом, нові OLED-монітори мають передову конструкцію охолодження з використанням GaN (нітрид галію), що знижує теплові втрати до 35% та зменшує температуру в зоні вентиляційних отворів на 10%, підвищуючи ефективність та довговічність пристроїв. Вони також оснащені оновленим датчиком наближення Neo Proximity Sensor із регульованим таймером відсутності (від 1 до 15 хвилин) та п’ятьма рівнями чутливості, що забезпечує інтелектуальне виявлення присутності користувача для захисту панелі й підвищення комфорту в експлуатації.



ROG Strix OLED XG259QWPG ACE. Розроблений у тісній співпраці з професійними геймерами та протестований на міжнародних турнірах, ROG Strix OLED XG259QWPG ACE є першим у світі кіберспортивним OLED-монітором. Його 24,5-дюймовий дисплей типу Tandem WOLED із роздільною здатністю Full HD підтримує частоту оновлення 540 Гц, має ультрашвидкий відгук 0,02 мс та сертифікацію VESA DisplayHDR 600 TrueBlack. Монітор також отримав нові шкали на стійці та основі підставки, швидке екранне меню Quick OSD для миттєвого професійного налаштування та три спеціальні кіберспортивні колірні режими (Esports Color Modes), які забезпечують точне відображення кольорів під час переходу з панелей TN на OLED для максимального комфорту на турнірах.



ROG Swift OLED PG32UCWM — це 32-дюймовий дисплей класу Tandem RGB OLED з підтримкою двох режимів роботи: 4K із частотою оновлення 240 Гц або Full HD із частотою оновлення 480 Гц, що забезпечує надзвичайно чітке зображення та високу гнучкість в іграх. Монітор має глянцеве покриття TrueBlack Glossy для максимальної чіткості, підтримує технологію Dolby Vision® та вирізняється професійною точністю передачі кольору, відповідаючи потребам як елітних геймерів, так і творців контенту. Пристрій обладнаний інтерфейсами USB-C із функцією Power Delivery потужністю 90 Вт, HDMI® 2.1 та DisplayPort™ 2.1a UHBR20, що гарантує високу пропускну здатність для підключення систем наступного покоління. Монітор ROG Swift OLED PG32UCWM надійде в продаж на початку третього кварталу.



ROG Strix SCAR 18 (2026). Ноутбук ROG Strix SCAR 18 (2026) у максимальній конфігурації оснащується процесором до моделі Intel Core Ultra 9 290HX Plus та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків. Завдяки вражаючій сумарній стабільній потужності системи на рівні 320 Вт він забезпечує елітну продуктивність для найвимогливіших ігрових, творчих завдань та роботи зі штучним інтелектом. Він оснащений дисплеєм ROG Nebula HDR із першою у світі 18-дюймовою панеллю Mini LED формату 4K з частотою оновлення 240 Гц, характеристики якої покращено технологією зниження розмиття в русі ROG Nebula Extreme Low Motion Blur (ELMB) для бездоганної чіткості. Створений для ентузіастів, SCAR 18 також має запатентовану конструкцію для доступу до компонентів без використання інструментів, що полегшує апгрейд SSD-накопичувачів та оперативної пам’яті, а також фірмове підсвічування Aura RGB та інтерфейси підключення наступного покоління.

