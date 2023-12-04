Портативний ігровий комп’ютер ASUS ROG Ally Extreme – вже в Україні

4 декабря 2023, 18:15

Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) повідомпляє про офіційну доступність в Україні ігрової консолі ROG Ally (2023) у найпотужнішій версії Extreme.



Завдяки новітньому процесору AMD Ryzen Z1 Extreme, цей пристрій під управлінням операційної системи Windows 11 з легкістю впорається з іграми класу AAA та інді-іграми у роздільній здатності 1080p.



ROG Ally – надзвичайно портативний пристрій нового покоління, який пропонує пограти «на ходу» в ігри у форматі Full HD. Він здатний запускати сучасні ігри AAA швидше й плавніше, ніж будь-який інший пристрій у цьому класі, представлений на ринку. Оскільки ROG Ally працює під керуванням Windows 11, ви можете грати в будь-яку куплену раніше гру для Windows, завантаживши її з відповідної ігрової платформи.

Крім того, разом із ROG Ally пропонується 3-місячна передплата Xbox Game Pass. Грайте наодинці, підключіть пристрій до телевізора, щоб пограти з друзями, або увімкніть максимальну передачу, під’єднавши до пристрою зовнішню відеокарту ROG XG Mobile для неймовірних ігрових вражень!



ROG Ally працює на абсолютно новому процесорі серії Ryzen Z1 від AMD. Створений на основі мікроархітектури Zen 4, процесор Ryzen Z1 Extreme має графічне ядро на основі мікроархітектури AMD RDNA 3. Він конкурує за потужністю з процесорами сучасних ігрових консолей завдяки 8 ядрам із підтримкою 16 потоків і графічній продуктивності до 8,6 терафлопс. Процесор підтримує технології AMD FidelityFX™ Super Resolution та AMD Radeon Super Resolution для забезпечення чудової продуктивності та отримання приголомшливих зображень у вимогливих до ресурсів іграх.



Використання настільки високопродуктивного процесора в такому компактному корпусі стало можливим завдяки продуманій системі охолодження ROG Zero Gravity, яка складається з двох вентиляторів, радіатора з надтонкими ребрами і високоефективних теплових трубок. ROG Ally також оснащено 16 ГБ високошвидкісної пам’яті LPDDR5 з частотою 6400 МГц, твердотільним накопичувачем обсягом 512 ГБ з інтерфейсом PCIe Gen 4 і слотом для карт пам’яті microSD UHS-II. Модуль Wi-Fi 6E гарантує надійне з’єднання навіть у перевантажених мережах, незалежно від того, граєте ви в багатокористувацькі ігри чи транслюєте свою гру через Xbox Cloud Gaming або AMD Link.



Флагманська ігрова продуктивність вимагає відповідного дисплея, і ROG Ally не розчаровує. Він оснащений дисплеєм роздільною здатністю Full HD (1080p) з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології AMD FreeSync™ Premium, на якому геймери зможуть насолоджуватися надзвичайною чіткістю руху в динамічних іграх без розривів кадрів. Дисплей має максимальну яскравість 500 кд/м2, що дозволяє легко стежити за подіями в будь-яких умовах, наприклад під час гри на природі. Цей сенсорний дисплей також забезпечує комфортну навігацію в Windows 11, коли гравцям потрібно змінити налаштування або інсталювати наступну гру.



Одиночна гра. ROG Ally дарує неймовірні враження від ігор. Завдяки якісному дисплею і потужній апаратній платформі, що підтримує FPS на рівні 60 кадрів/с у багатьох сучасних іграх, ROG Ally забезпечує комфорт, який задовольнить геймерів усіх мастей. У порівнянні з роздільною здатністю 720p у пристроїв-конкурентів, ROG Ally пропонує більш чітке зображення, а завдяки технології AMD FreeSync Premium динамічна графіка на його дисплеї Full HD відтворюється надзвичайно плавно.



Гра з друзями. Завдяки опціональній док-станції ROG Gaming Charger Dock геймери можуть підключити Ally до телевізора, влаштувавши дружню ігрову сесію чи змагання між собою за допомогою додаткових контролерів, і при цьому пристрій буде одночасно заряджатися. ROG Ally може з легкістю впоратися з багатокористувацькими іграми, як-от NBA 2K3, Moving Out і Street Fighter V.



Режим PRO. У поєднанні із графічною док-станцією XG Mobile, яка може містити відеокарту до NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 для ноутбуків, ROG Ally набуває вибухової ігрової потужності, як для ігор «на дивані», так і для настільної конфігурації з мишею і клавіатурою. Грайте в ігри AAA з роздільною здатністю 4K з трасуванням променів і DLSS 3 або перемагайте в кіберспортивних іграх із високою кадровою частотою, підключивши до ROG Ally улюблену мишу та клавіатуру.

Уся ця універсальність має відмінну ціну. Модель із процесором Ryzen Z1 Extreme і 512-гігабайтним накопичувачем, яка супроводжується офіційною гарантією, вже доступна в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та в магазинах партнерів компанії ASUS в Україні за ціною від 32 999 грн.ROG Ally було розроблено з нуля для роботи під управлінням ОС Windows, тому він дозволяє грати в усі ваші ігри, завантажені з будь-якої платформи для розповсюдження ігор. ROG співпрацює з корпорацією Microsoft, видавцями ігор та окремими студіями, щоб гарантувати, що геймери, які використовують Ally, отримають найкращі ігрові враження. Повна підтримка Steam, EA App, Xbox Game Pass Ultimate і PC Game Pass, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0, застосунків Android та інших бібліотек ігор гарантує, що незалежно від того, звідки геймери завантажують свої ігри, ROG Ally їх підхопить.У комплекті з ROG Ally пропонується 3-місячна передплата на Xbox Game Pass, що дає геймерам миттєвий доступ до бібліотеки ігор Microsoft, щойно вони розпакують портативний комп’ютер.ROG також пишається тим, що співпрацює з Xbox Game Studios, Capcom, HoYoverse, Level Infinite, 505 Games, Team 17, Nacon, Techland, Squanch Games і Fatshark, щоб забезпечити найкращі ігрові можливості на ROG Ally.