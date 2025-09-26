Портативні ігрові консолі ROG Xbox Ally X та ROG Xbox Ally – незабаром в Україні

26 сентября 2025, 11:45

Розроблені у співпраці з командою Xbox, нові ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X пропонують еталонну ергономіку та повноекранний ігровий досвід Xbox, поєднуючи найкраще від Xbox і PC-геймінгу в одному пристрої.

ROG Xbox Ally оснащена процесором AMD Ryzen Z2 A з неймовірною енергоефективністю, тоді як ROG Xbox Ally X працює на базі нового процесора AMD Ryzen AI Z2 Extreme, що відзначається максимальною ігровою продуктивністю.

ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X отримали повністю новий корпус. Портативний геймінг – це завжди індивідуальні відчуття, і ергономічність є одним із ключових аспектів якісного пристрою. Багаторічний досвід розробки портативних ігрових пристроїв ROG Ally дозволив створити консолі нової серії, які отримали ще комфортніший хват у стилі Xbox. Завдяки переробленим опорам для долонь і особливим текстурним елементам, які допомагають геймерам «тримати приціл», ROG Xbox Ally піднімає комфорт портативного геймінгу на новий рівень.



Модель ROG Xbox Ally X також оснащена імпульсними тригерами, які покращують тактильні відчуття в сумісних іграх. Такі тригери дають змогу відчувати більше нюансів у грі та глибше занурюватися в процес – саме цього чекають користувачі контролерів Xbox. ROG Xbox Ally та ROG Xbox Ally X – найзручніші й найкращі з точки зору ігрового занурення портативні консолі в історії ROG.



ROG і Xbox прагнули підняти портативний геймінг на Windows 11 на новий рівень комфорту. Після ввімкнення пристрою одразу активується повноекранний режим Xbox. Це програмне забезпечення оптимізоване для ROG Xbox Ally, воно зменшує навантаження на систему та забезпечує зручну навігацію за допомогою джойстика та кнопок. Одним натисканням кнопки Xbox користувач отримує доступ до налаштувань і персоналізованих віджетів на панелі Game Bar. При цьому, оскільки пристрій працює на повноцінній Windows 11, зберігається доступ до ігор та модів із різноманітних джерел. ROG Xbox Ally – це потужність Xbox, фірмова якість ROG і гнучкість Windows в одному пристрої.



ROG Xbox Ally X оснащена новим флагманським процесором AMD Ryzen AI Z2 Extreme, який легко впорається навіть з іграми класу AAA. У поєднанні з оптимізованим програмним забезпеченням Xbox він забезпечує геймерам ігрову продуктивність нового покоління в портативному форматі.

Завдяки процесору AMD Ryzen Z2 A модель ROG Xbox Ally дарує продуктивність, що не поступається класичним ігровим консолям. Водночас її висока енергоефективність та акумулятор ємністю 60 Вт·год дозволяють досягти ще більшої автономності. Своєю чергою, ROG Xbox Ally X відкриває нові горизонти продуктивності: з процесором AMD Ryzen AI Z2 Extreme користувачі отримують ще кращу графіку та вищі показники FPS.Обидва процесори оптимізовані для використання всіх можливостей новітнього програмного забезпечення AMD, спрямованого на покращення графіки та підвищення продуктивності, зокрема AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) та AMD Fluid Motion Frames (AFMF), що забезпечує вищі фреймрейти для максимально плавного відображення ігрової графіки.З урахуванням сучасних потреб, ROG Xbox Ally X з процесором AMD Ryzen AI Z2 Extreme отримав нейропроцесор (NPU) для роботи зі штучним інтелектом, тож ROG Xbox Ally X повністю готова до впровадження найсучасніших функцій на основі ШІ.