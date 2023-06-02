Портативний ігровий комп’ютер ROG Ally

2 июня 2023, 9:45

ASUS Republic of Gamers оголошує про випуск ROG Ally, неймовірно потужного та портативного ігрового комп’ютера під управлінням Windows 11.



Завдяки новітньому процесору AMD Ryzen Z1 Extreme він з легкістю впорається з іграми класу AAA та інді-іграми у роздільній здатності 1080p. Продаж ROG Ally у світі розпочнеться 13 червня 2023 року за ціною від $699, а попередні замовлення почнуть прийматися з 11 травня. Завдяки надійній підтримці та широкому галузевому партнерству ROG Ally готовий стати найкращою портативною ігровою приставкою у світі.

ROG Ally – надзвичайно портативний пристрій нового покоління, який пропонує пограти "на ходу" в ігри у форматі Full HD. Він здатний запускати сучасні ігри AAA швидше та плавніше, ніж будь-який інший пристрій у цьому класі, представлений на ринку. Оскільки ROG Ally працює під керуванням Windows 11, ви можете грати в будь-яку куплену раніше гру для Windows, завантаживши її з відповідної ігрової платформи. Крім того, разом із ним пропонується 3-місячна передплата Xbox Game Pass Ultimate. Грайте наодинці, підключіть пристрій до телевізора, щоб пограти з друзями, або увімкніть максимальну передачу, під’єднавши до пристрою зовнішню відеокарту ROG XG Mobile для неймовірних ігрових вражень.



ROG Ally працює на абсолютно новому процесорі серії Ryzen Z1 від AMD. Створений на основі мікроархітектури Zen 4, процесор Ryzen Z1 Extreme має графічне ядро на основі мікроархітектури AMD RDNA 3. Він конкурує за потужністю з процесорами сучасних ігрових консолей завдяки 8 ядрам із підтримкою 16 потоків і графічній продуктивності до 8,6 терафлопс. Версія процесора AMD Ryzen Z1 стане доступною пізніше, у третьому кварталі 2023 року, він матиме 6 ядер із підтримкою 12 потоків. Обидві моделі процесорів підтримують технології AMD FidelityFX Super Resolution та AMD Radeon Super Resolution для забезпечення чудової продуктивності та отримання приголомшливих зображень у вимогливих іграх класу AAA та інді-іграх.



Використання настільки високопродуктивного процесора в такому компактному корпусі стало можливим завдяки продуманій системі охолодження ROG Zero Gravity, яка складається з двох вентиляторів, радіатора з надтонкими ребрами і високоефективних теплових трубок. ROG Ally також оснащено 16 ГБ високошвидкісної пам’яті LPDDR5 з частотою 6400 МГц, твердотільним накопичувачем обсягом 512 ГБ з інтерфейсом PCIe Gen 4 і слотом для карт пам’яті microSD UHS-II. Модуль Wi-Fi 6E гарантує надійне з’єднання навіть у перевантажених мережах, незалежно від того, граєте ви в багатокористувацькі ігри чи транслюєте свою гру через Xbox Cloud Gaming або AMD Link.

Флагманська ігрова продуктивність вимагає відповідного дисплея, і ROG Ally не розчаровує. Він оснащений дисплеєм роздільною здатністю Full HD (1080p) з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою технології AMD FreeSync Premium, на якому геймери зможуть насолоджуватися надзвичайною чіткістю руху в динамічних іграх без розривів кадрів. Дисплей має максимальну яскравість 500 кд/м2, що дозволяє геймерам легко стежити за подіями в будь-яких умовах, наприклад під час гри на природі. Цей сенсорний дисплей також забезпечує безперебійну навігацію в Windows 11, коли гравцям потрібно змінити налаштування або інсталювати наступну гру.



Одиночна гра. ROG Ally дарує неймовірні враження від мобільних ігор. Завдяки якісному дисплею і потужній апаратній платформі, що підтримує FPS на рівні 60 кадрів/с у багатьох сучасних іграх, ROG Ally забезпечує комфорт, який задовольнить геймерів усіх мастей. У порівнянні з роздільною здатністю 720p у пристроїв-конкурентів, ROG Ally пропонує більш чітке зображення, а завдяки технології AMD FreeSync Premium динамічна графіка на його дисплеї Full HD відтворюється надзвичайно плавно.



Гра з друзями. Завдяки опціональній док-станції ROG Gaming Charger Dock геймери можуть підключити Ally до телевізора, влаштувавши дружню ігрову сесію чи змагання між собою за допомогою додаткових контролерів, і при цьому пристрій буде одночасно заряджатися. ROG Ally може з легкістю впоратися з багатокористувацькими іграми, як-от NBA 2K3, Moving Out і Street Fighter V.



Режим PRO. У поєднанні із зовнішньою графічною док-станцією XG Mobile, яка може містити відеокарту до NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків, ROG Ally набуває вибухової ігрової потужності, як для ігор на дивані, так і для настільної конфігурації з мишею і клавіатурою. Грайте в ігри AAA з роздільною здатністю 4K з трасуванням променів і DLSS 3 або перемагайте в кіберспортивних іграх із високою кадровою частотою, підключивши до ROG Ally улюблену мишу та клавіатуру.





Уся ця універсальність має відмінну ціну. Модель Ryzen Z1 Extreme, оснащена 512-гігабайтним накопичувачем, буде доступна для попереднього замовлення з 11 травня за ціною від $699. Продаж пристрою у світі розпочнеться 13 червня. Модель ROG Ally з чипом Ryzen Z1 буде доступна пізніше цього року.



ROG Ally було розроблено з нуля для роботи під управлінням ОС Windows, тому він дозволяє грати в усі ваші ігри, завантажені з будь-якої платформи для розповсюдження ігор. ROG співпрацює з корпорацією Microsoft, видавцями ігор та окремими студіями, щоб гарантувати, що геймери, які використовують Ally, отримають найкращі ігрові враження. Повна підтримка Steam, EA App, Xbox Game Pass Ultimate і PC Game Pass, Epic Games Store, GOG Galaxy 2.0, застосунків Android та інших бібліотек ігор гарантує, що незалежно від того, звідки геймери завантажують свої ігри, ROG Ally їх підхопить.



У комплекті з ROG Ally пропонується 3-місячна передплата на Xbox Game Pass Ultimate 2, що дає геймерам миттєвий доступ до бібліотеки ігор Microsoft, щойно вони розпакують портативний комп’ютер.



ROG також пишається тим, що співпрацює з Xbox Game Studios, Capcom, HoYoverse, Level Infinite, 505 Games, Team 17, Nacon, Techland, Squanch Games і Fatshark, щоб забезпечити найкращі ігрові можливості на ROG Ally.