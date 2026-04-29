ROG Zephyrus Duo - стартовали продажі 1-шого ігрового ноутбука з двома дисплеями

ASUS Republic of Gamers (ROG) оголошує про початок продажу в Україні нового ROG Zephyrus Duo – першого у світі ігрового ноутбука, оснащеного двома високоякісними 16-дюймовими OLED-дисплеями.

Потужний фундамент цього Copilot+ PC – новітній процесор Intel Core Ultra Series 3 та графіка NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 для ноутбуків із TGP до 150 Вт. Така конфігурація гарантує флагманську потужність для найвимогливіших ігор і творчих проєктів. ROG Zephyrus Duo пропонує п’ять режимів роботи, щоб ви могли з комфортом насолоджуватися улюбленими іграми та виконувати професійні завдання. Цей надпотужний пристрій преміумкласу має алюмінієвий корпус, виготовлений методом фрезерування на верстаті з ЧПК, і представлений у вишуканому кольорі Stellar Grey. Знімна клавіатура з магнітним кріпленням дозволяє з комфортом грати й творити, хоч би де ви були.



ROG Zephyrus Duo – це перший у світі 16-дюймовий ігровий ноутбук із двома екранами. Завдяки двом сенсорним OLED-панелям ROG Nebula HDR із роздільною здатністю 3K та загальною діагоналлю понад 21 дюйм, він установлює нові стандарти для мобільних робочих станцій. Час відгуку 0,2 мс і частота 120 Гц обох екранів у поєднанні з технологією NVIDIA G-SYNC гарантують ідеальну плавність відтворення графіки без затримок і візуальних артефактів. Завдяки піковій яскравості 1100 кд/м² (сертифікація VESA DisplayHDR™ True Black 1000), HDR-ігри та медіаконтент вражатимуть неймовірною глибиною й контрастом. Для професіоналів точність відтворення кольорів Delta E < 1[i] та 100% охоплення простору DCI-P3 роблять ці дисплеї досконалим інструментом для творчості прямо з коробки.



Знімна клавіатура з магнітним кріпленням заслуговує на особливу увагу. Ви можете використовувати її приєднаною до дисплея або ж від’єднати її й підключити через Bluetooth®, щоб отримати повну свободу дій у будь-якому режимі роботи пристрою. Попри надзвичайно тонкий профіль (усього 5,1 мм), клавіатура має глибокий хід клавіш 1,7 мм, що відповідає стандартам ігрових ноутбуків преміумкласу. Великий тачпад, площа якого значно зросла порівняно з панеллю попереднього покоління, забезпечує плавне керування та підтримку мультисенсорних жестів у будь-якому режимі використання ROG Zephyrus Duo.



Конструкція із вбудованою підставкою (кут розкриття 90°) і шарнірним механізмом із робочим кутом до 320° дозволяє ROG Zephyrus Duo працювати у п’яти різних режимах, адаптуючись до ваших потреб.Режим двох екранів використовує можливості підставки: просто від’єднайте клавіатуру, щоб миттєво отримати повноцінну систему з двома моніторами без використання будь-яких кабелів чи перехідників.У режимі ноутбука ви отримуєте звичний формат роботи: клавіатура розташована під головним 16-дюймовим дисплеєм, що забезпечує зручність як під час гри, так і при виконанні звичайних завдань.У режимі спільної роботи Duo розкривається на 180°, орієнтуючи кожен екран до учасників наради для максимально зручної взаємодії у великих групах.

У режимі книги обидва екрани переходять у вертикальну орієнтацію. Це ідеальне рішення для вебсерфінгу та програмування, де важливо бачити великі обсяги інформації без зайвого прокручування.У режимі перегляду пристрій фіксується в А-подібному положенні, що піднімає екрани на зручну висоту. Це ідеальне рішення для спільної гри або перегляду контенту удвох.ROG Zephyrus Duo оснащений новітнім процесором Intel Core Ultra Series 3 (16 ядер, 16 потоків), який із легкістю впорається з будь-якою грою класу AAA чи професійним програмним забезпеченням. Відеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків із максимальним TGP 150 Вт перетворює ROG Zephyrus Duo на надпотужне рішення як для досвідчених геймерів, так і для професіоналів творчих індустрій. Цей флагманський графічний процесор підтримує новітні ігрові технології та функції на базі ШІ, зокрема DLSS 4, Frame Generation та ядра трасування променів 4-го покоління. Потужність графіки дозволяє грати з максимальною деталізацією текстур і реалістичними ефектами навіть у найвимогливіших проєктах за найвищої роздільної здатності.За стабільну роботу системи відповідає новітня система охолодження ROG Intelligent Cooling. Вона спроєктована з урахуванням усіх особливостей двоекранного формфактора для максимально ефективного відведення тепла. ROG Zephyrus Duo оснащений повністю оновленою материнською платою та збільшеною випарною камерою спеціальної конструкції. Через відсутність вентиляційних отворів у блоці клавіатури модуль охолодження з двома вентиляторами було модернізовано. Це дозволило оптимізувати циркуляцію повітря всередині корпусу та забезпечити ефективне охолодження компонентів на поверхні материнської плати. Завдяки використанню спеціального графітового листа, що на 100% покриває центральний і графічний процесори, комплекс удосконалень системи охолодження дозволяє досягти пікової продуктивності. Ви зможете насолоджуватися бездоганною плавністю роботи, що відповідає сучасним сценаріям багатоекранного режиму.

Як справжній флагманський ігровий ноутбук, ROG Zephyrus Duo виглядає так само солідно, як і його технічні характеристики. Алюмінієвий корпус, виготовлений на фрезерувальних верстатах із ЧПК, повною мірою втілює ексклюзивну естетику серії Zephyrus, зберігаючи при цьому надзвичайну міцність конструкції. Новий колір Stellar Grey неодмінно привертатиме до себе погляди. Крім того, ROG Zephyrus Duo 2026 року отримав цілком нову систему підсвічування Slash Lighting. Тепер вона налічує 35 окремих зон, відкриваючи ще більше простору для персоналізації й створення унікального стилю.



ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 399 999 грн (Intel Core Ultra 9 386H, NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків, ОЗП 64 ГБ, SSD-накопичувач 2 ТБ).