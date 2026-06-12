Комитет Сената США дал "зеленый свет" бюджету с $750 млн для Украины

12 июня 2026, 17:15

Комитет по вооруженным силам Сената США завершил работу над своей версией закона о национальной обороне с общим объемом финансирования в размере $1,15 трлн.

Из этой суммы $750 млн предлагается направить американским компаниям на поставку оружия для Вооруженных сил Украины.



Документ запрещает использование любых средств для признания суверенитета рф над украинскими территориями и поручает Пентагону оказывать разведывательную поддержку Киеву для "поддержки военных операций по защите или возвращению этой территории".



Далее законопроект вынесут на голосование в обеих палатах Конгресса, после чего законодателям предстоит согласовать компромиссную версию, которую снова утвердят Палата представителей и Сенат. Финальным этапом документ передадут в Белый дом на подпись или вето президента США.