$29 млрд в помощь оборонке США и противостоянию коронавирусу

31 июля 2020, 9:45

Республиканцы в США представили свой пакет помощи в борьбе с COVID-19 в размере $1 трлн, из которых на оборону и авиацию предлагается израсходовать $29 млрд.

При этом только на оружейные программы и самолетостроение будет потрачено $7 млрд. Республиканский законопроект об ассигнованиях в объеме 177 страниц, обнародованный 27 июля, включает финансирование производства боевых вертолетов, самолетов, кораблей и систем противоракетной обороны.

Законопроект также включает в себя $11 млрд для возмещения расходов на выплаты оборонным подрядчикам, как это предусмотрено статьей 3610 Закона о помощи пострадавшим от коронавируса. Оборонные фирмы и торговые ассоциации лоббировали подобное финансирование, опасаясь, что в противном случае Пентагону придется использовать счета для модернизации и боевой готовности.

К слову, приоритет для американского ОПК - Boeing и Lockheed Martin – эти компании являются основними.