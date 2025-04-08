8 апреля 2025, 11:45

Трамп хочет потратить на оборонку США $1 трлн

"Мы очень экономим деньги, но нам нужно строить армию, и мы должны быть сильными, потому то сейчас вокруг много плохих сил", — цитирует президента США Bloomberg.



Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху добавил, что его администрация одобрит бюджет, который станет "самым большим бюджетом, который мы когда-либо принимали для армии".



На это отреагировал глава Пентагона Пит Хегсет, который заявил в соцсетях, что "скоро: первый триллион долларов бюджета министерства обороны США. Президент Дональд Трамп восстанавливает наши вооруженные силы — и быстро".



Bloomberg пишет, что администрация Трампа еще не опубликовала бюджетный запрос на 2026 финансовый год, поскольку правительство действует в рамках временной меры финансирования в этом году. До конца весны проект бюджета не ожидается.



На данный момент бюджет Пентагона составляет $850 млрд в год.

